Президент Беларуси встретится с российским лидером для двусторонних переговоров

Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочим визитом в Российской Федерации. По приглашению Президента России Владимира Путина глава белорусского государства вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Первый борт приземлился в Москве в аэропорту Внуково. 8 мая у белорусского лидера запланированы двусторонние переговоры с Владимиром Путиным.

Актуальные темы, классические для союзных отношений: двусторонний товарооборот, встраивание предприятий в общепроизводственные цепочки, безопасность и празднование Великой Победы. Историческая память для наших народов сегодня как никогда имеет значение.

Спросил Президент прямо у трапа и про работу нового посла. Экс-министр финансов Юрий Селиверстов занял этот пост в январе. Одна из главных дипломатических задач - по-прежнему экономика.

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

"Ситуация стабильная, с точки зрения товарооборота нам хотелось бы все-таки прирастать. Есть определенные вопросы, которые прорабатываются с учетом внедрения специальных контрольных систем в Российской Федерации для того, чтобы обелить свой внутренний товарооборот. Мы с коллегами сейчас обсуждаем, каким образом будем работать в этих условиях. Все движется в позитивном ключе, но это не значит, что надо расслабляться, потому что задачи стоят серьезные, нам надо повышать качество".

Больших результатов ждут и от создания мультибрендовых центров белорусской техники, как и точек продаж и сервисного обслуживания. Но это уже вопросы на уровне правительств двух стран.

Что касается двусторонних переговоров президентов, подробности будут известны совсем скоро. По программе запланирован рабочий ужин двух лидеров. Уже 9 Мая белорусского лидера будут ждать на параде в честь Дня Победы.