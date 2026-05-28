Президент Беларуси выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума

Президент Беларуси прибыл в Казахстан с рабочим визитом. 28 мая Александр Лукашенко выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума, а 29 мая примет участие в саммите ЕАЭС.

Встречи в Астане всегда проходят в особой атмосфере. Именно здесь 12 лет назад лидеры трех государств - Александр Лукашенко, Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин - договорились о создании Евразийского экономического союза. Все эти годы велась активная работа по сближению позиций и снятию барьеров на общем пространстве, и этот процесс успешно продолжается сейчас.

Текущий рабочий визит белорусского Президента будет насыщенным на переговоры и события. Александр Лукашенко выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Его главная тема - "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект". Президент представит позицию Минска и по технологической кооперации, и по внедрению ИИ в самые разные сферы жизни.

Эксперты отмечают позитив, в Евразийском союзе объем торговли государств-членов увеличился за время существования объединения более чем в 2 раза, заметно вырос товарооборот с третьими странами. Однако сегодня фиксируется немало сложностей, влияющих на участников союза, - от санкций до конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке.