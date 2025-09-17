Президент Беларуси заявил о важности развития исторической науки

Президент, говоря про развитие исторической науки в стране, отметил: "Важно, какие темы разрабатывают аспиранты и ученые сегодня, кто и как преподает историю, кто и как формирует экспозиции в музеях, туристические маршруты".

Глава государства подчеркнул, что интересуется этими вопросами с точки зрения акцентов на событиях, датах, личностях. Он обратил внимание, что во многих странах мира этот вопрос на особом контроле государства, вплоть до лицензирования. "Там ты не имеешь права рассказывать об истории страны, не сдав специального экзамена", - сказал Александр Лукашенко участникам встречи.