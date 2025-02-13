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Президент Эквадора поздравил Лукашенко с победой на выборах
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В адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко по случаю победы на выборах поступило поздравление от Президента Эквадора Даниэля Нобоа. Об этом сообщает БЕЛТА.
"Рад направить Вам мои искренние поздравления в связи с Вашим переизбранием на пост Президента Республики Беларусь. Это достижение отражает доверие и поддержку белорусского народа Вашему руководству и видению будущего страны. Эквадор высоко ценит двусторонние отношения с Беларусью и надеется на дальнейшее укрепление наших связей дружбы и сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес", - говорится в поздравлении.
Даниэль Нобоа пожелал Александру Лукашенко дальнейших успехов в усилиях по обеспечению благополучия и процветания белорусского народа.