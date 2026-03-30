Президент о Чукотке: Меня очень интересует этот край

Беларусь начинает выстраивать сотрудничество с одним из самых холодных и географически удаленных регионов России. Александр Лукашенко 30 марта провел переговоры с губернатором Чукотки. О перспективах пока говорим осторожно. Край для нас неизведанный. Расстояние, логистика, которую осложняют погодные условия, - все это накладывает отпечаток. Тем не менее наш Президент настроен на серьезную работу. Планируются поставки наших МАЗов и БЕЛАЗов на Чукотку. Интересует партнеров и продукция МТЗ. Предложим полное сервисное обслуживание. Будем развивать и туризм, чтобы белорусы по-настоящему прочувствовали северный дух.

По возвращении из КНДР одно из первых публичных мероприятий у нашего Президента - переговоры с губернатором Чукотки. Самый край России, притом экзотический. Зима 10 месяцев в году, сейчас там еще терпимо -7 днем, бесконечная тундра, киты, фьорды и, конечно, туда едут посмотреть на северное сияние.

Чукотка - один из самых холодных и малозаселенных регионов России

Чукотка - это один из самых холодных и малозаселенных регионов России, где живет всего 50 тыс. человек. Про Чукотку говорят так: ее либо любят и принимают, либо нет, и тогда меняют место жительства. Суровый климат, отсутствие автомобильных и железнодорожных дорог, коммуникаций. Кстати, оптоволокно проложили пару лет назад только в столицу Анадырь. В остальных населенных пунктах нет интернета.

В качестве губернатора для Владислава Кузнецова это первый визит в Беларусь. Но как турист он бывал здесь не раз, в том числе в Минске. Про сотрудничество Беларуси и Чукотки вообще можно мало что сказать. Торговля у нас совсем мизерная. Экспортные позиции - это крепления для проводов электропередачи и лесоматериалы. Хотя объективно там нужно очень многое.

Лукашенко о сотрудничестве с Чукоткой: Интерес у нас большой

Глава государства еще раз отметил, что для белорусов этот край в некотором смысле является неизведанным. "Нам даже трудно представить, что такое Чукотка, к сожалению. Но думаю, что жизнь не заканчивается, а только начинается настоящая, и мы там побудем, - сказал он.

Среди участников встречи с белорусской стороны был министр, которого Александр Лукашенко назвал "не чужим человеком на Чукотке". Речь шла о главе Минспорта Сергее Ковальчуке, который на протяжении трех лет служил в этом регионе России. Сейчас он курирует развитие сотрудничества Беларуси и Чукотского автономного округа.

"Конечно, интерес у нас большой к этому краю. Неизведанный край и для нас тоже. Рассчитываем, что вы будете нашим человеком на Чукотке, если надо будет что-то посоветовать нам, чем там заниматься. А вообще все, что есть у вас, того нет у нас. Что мы можем предложить Чукотке, вы в этом очень нуждаетесь, - сказал Александр Лукашенко. - Не могу сказать, что в России нет того, что есть у нас. Конечно, в России много чего есть. Но мы постараемся конкурировать с соответствующей российской продукцией, чтобы вас заинтересовать в нас".

О белорусском на Чукотке хорошо наслышаны. Обожают наши продукты и говорят, что было бы неплохо в следующем году открыть в Анадыре целый магазин.

30 марта делегация вспоминала восхитительный вкус нашей сметаны и сладостей. В ответ в этом году начинают пробные поставки экологически чистых продуктов из оленины.

Президент о Чукотке: Для белорусов этот край в некотором смысле является неизведанным

"Меня очень интересует этот край. Мы с Президентом России очень много о Чукотке говорили в свое время и сейчас. Для меня это даже странный край. Хотя он (Президент России - прим. ред.) говорит: "Надо туда махнуть!" Я у него спрашиваю: "А как там аэродром, аэропорт, на каком самолете можно приземлиться?" Он мне все это рассказывает. Край очень интересный и лично для меня, и для белорусов в том числе".

"То, что у нас нет товарооборота практически, это беда. Так быть не должно. Поэтому в правительстве надо договориться, как будем сотрудничать дальше. Мы, конечно, понимаем, что на Чукотке огромное количество людей жить не могут. Но там наши люди, которые хотят нормально жить, и богатейший край. Поэтому надо развиваться, надо заниматься этим краем".

За чем ехать на Чукотку

Местные говорят, чтобы прочувствовать Чукотку, надо ехать не в столицу, а дальше, в глубинку. Окунуться в термальные источники, посетить горные курорты, покататься на лыжах, посмотреть на удивительную флору и фауну. Удовольствие это, прямо скажем, не из дешевых. Дорогой перелет, проживание, питание.

Но губернатор пообещал, что для белорусов сделают удобные программы, это будут другие деньги.

Чукотка предлагает Беларуси развивать туризм

Владислав Кузнецов, губернатор Чукотского автономного округа России:

"Мы находимся далеко. Но, может быть, это как раз и интересно, потому что у нас есть то, чего нет здесь: фауна, белые медведи. На острове Врангеля находится самое большое поголовье белых медведей. Вдоль берегов заповедника "Берингия", который находится у нас, происходит зона миграции китов. Можно сделать селфи с китом. Гарантированная история, если доедете. Мы предусмотрим специальную тарифную сетку. Это же основа. Т. е., если что-то развивать, то предусматривать, чтобы это было и интересно, и конкурентно".

Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Чукоткой

Население Чукотки занято в горнодобывающей промышленности. Недра богаты полезными ископаемыми, много драгметаллов. Для добычи в суровых арктических условиях нужна серьезная техника - такая, как у наших тяжеловесов машиностроения.

Но надо договариваться предельно конкретно, потому что и логистика, и условия работы непростые. Любые сделки должны быть рентабельны для всех участников.

С учетом всех нюансов план сотрудничества составили в правительстве. 30 марта обсудили дальнейшую работу.

Промышленность, продовольствие, туризм - перспективы сотрудничества с Чукоткой

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Мы параллельно предлагаем и механизм финансирования, учитывая большие государственные программы, которые реализуются по развитию жилищно-коммунального хозяйства, по технике, по лифтам, по наполнению трансформаторов - тоже можем вам предложить".

Вместе с этим, по ее словам, актуальны и востребованы в любой точке мира белорусские продукты питания. "Здесь нам есть чем гордиться. Я думаю, что мы можем найти тут точку соприкосновения", - добавила она.

Делегация Чукотки побывала на БЕЛАЗе

30 марта делегация побывала и в Жодино на предприятии "БЕЛАЗ".

Антон Яремчук, заместитель губернатора, начальник департамента экономики и инвестиций Чукотского автономного округа:

"Проект только запускается, только идет строительство дороги и строительство ГОКа. И поэтому такая техника, возможно, у нас появится, но пока ее, к сожалению, нет. Востребована будет как коммунальная техника, так и грузовые автомобили для нужд горнодобывающих проектов".

Российские губернаторы - частые гости в Беларуси. Кажется, что чуть ли не каждый руководитель региона уже хоть раз да побывал во Дворце Независимости.