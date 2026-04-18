Президент посетил площадку строительства нового музея в Минске - что сделано и сколько сэкономлено

Беларусь сильна своими традициями, одна из которых - по весне (обязательно всей страной) наводить порядок. Важен вклад каждого. И не важно, идет ли речь о порядке в собственном дворике или на рабочем месте или об участии в благоустройстве социально значимых объектов и мест исторической памяти. Память и история для нашей страны и народа незыблемые понятия.

В нынешнем году средства, заработанные белорусами на республиканском субботнике, будут направлены на создание постоянной экспозиции в новом Национальном историческом музее. 18 апреля на площадке побывал глава государства. Вместе с командой - это люди, которые каждый день работают рядом с Президентом, - сажали деревья.

Алея ясеней станет частью зеленого ансамбля в будущем парке Народного единства.

Время обновления после непростой зимы

Зима в Беларуси выдалась непростая, приходилось буквально разгребать последствия. Огромное количество снега нам принес циклон "Улли". Техника работа 24/7, стихия объединила неравнодушных белорусов, и, наконец, мы прочувствовали, что такое настоящая зима. Теперь время обновления.

Каждый на своем месте вносит вклад в общее дело. Рабочие руки нужны везде. Время сажать деревья, а еще мыть, красить и строить! Все заработанные на республиканском субботнике деньги будут направлены на создание постоянной экспозиции нового Национального исторического музея. Это действительно стройка года.

Завершение архитектурного ансамбля на проспекте Победителей в Минске

Полтора года от задумки до воплощения. И вот уже на 80 % новый Национальный исторический музей готов. Он идеально вписался в архитектурный ансамбль на проспекте Победителей по соседству с Верховным Судом. А из окон нового музея открывается потрясающий вид на Дворец Независимости.

Президент приехал на площадку строительства нового музея в Минске

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

"По зданию мы практически работы завершили. Сейчас мы укладываем плитку. Нам надо до конца июня повесить все барельефы".

"Барельефы без всяких личностей, ситуативные? - поинтересовался глава государства. - Ну, может быть, так и лучше, чтобы не спорили, что там кого-то поместили, а Лукашенко нет. Пускай это будут событийные какие-то сцены".

"Кто кого узнает", - улыбнулся Владимир Кухарев.

Специалисты делают все, чтобы успеть к знаковой дате - 17 сентября - Дню народного единства. Это, конечно, в идеале. Но Президент ориентирует - лучше без спешки, чтобы из-за дедлайна не потерять в качестве.

Возможная дата открытия нового музея - 17 Сентября

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

"В центральной части практически строительные работы завершаются. До 4 мая. будут вывешены люстры. Гранит уложен на лестничной площадке. Завершается облицовка стен панелями. То есть здесь фактически мы работаем в такой ситуации. После проектной документации планировалось на строительную часть потратить 224 млн рублей, но за счет того, что строили быстро, экономия хорошая была за счет торгов по многим вопросам, на сегодняшний день израсходовали 108 млн рублей. Еще что-то, конечно, надо будет доделать. То есть мы будем иметь на строительстве хорошую экономию".

Как сейчас выглядит новый музей

Новый музей пока выглядит с рабочими моментами. Проводка, полы для сохранности накрыты картоном, но скоро все преобразится. Завершатся отделочные работы, завезут мебель и коллекцию экспонатов. И это место станет одним из самых популярных в Минске.

Все этапы становления белорусской государственности

Президент на начальном этапе ставил задачу: музей должен стать местом, где каждый прочувствует заслуженность белорусской государственности. А экспозиция правдиво покажет весь этот путь: от самого раннего периода и до современной истории суверенной Беларуси.

Марат Марков, министр культуры Беларуси:

"На втором этаже будет экспозиция вплоть до XVIII века. Здесь будет все, начиная от Грюнвальдской битвы. Диорам, различных композиций, рисунков соответствующих более 500 и более 20 тыс. экспонатов, что в принципе является достаточно уникальным. На третьем этаже уже Беларусь в составе Российской империи, начиная с XVIII века и до XX, а также Беларусь в советском периоде, до 1991 года".

"Но там мы отражаем ВКЛ, Польшу", - поинтересовался глава государства.

"Да, и раздел Речи Посполитой. История… От нее не убежишь", - ответил министр культуры.

Президент поручил, чтобы все было оптимально, поскольку скупой платит дважды. "Надо уже один раз сделать, чтобы избежать всякой критики. Умных же много таких. Попробовали бы сделать", - отметил глава государства.

"Особенное внимание будем уделять выверенной информации, чтобы все исторические вещи соответствовали и периоду, и реальной истории. Потому что одна ошибка, Вы правильно говорите, может испортить впечатление от всей работы", - согласился Марат Марков.

При строительстве нового музея используются белорусские материалы

"Все надо делать из своих материалов, так, как делают китайцы, - сказал Президент. - Мы все можем сделать".

Символизм во всем. В таком проекте это особенно важно. Строят белорусы. Материалы отечественные, да и оборудование преимущественно белорусского производства. Как и в нашей истории - своим трудом - можем все сами.

Бригада Президента высадила аллею ясеней

Кстати, в 2025 году на субботник Президент тоже сюда приезжал - вместе с командой сажал деревья. В этом году рабочие руки здесь особенно нужны, чтобы поскорее завершить озеленение. Бригада Президента на этот раз высадила алею ясеней.

Окружать новый музей будет парк Народного единства

Окружать музей будет парк Народного единства. Создавали его контуры люди, которые ежедневно работают рядом с Президентом.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Я Владимира Кухарева поблагодарила за то, что нашей бригаде достался этот участок. Во-первых, объект знаковый и место наиважнейшее - наш столичный патриотический квартал. И мы прямо на входной группе. Эти деревья будут на самом виду. Это ответственность, но это точно запомнится, и это на всю жизнь".

Решением Президента строительство музея объявлено всебелорусской молодежной стройкой

Помогали сегодня сотрудники Зеленстроя, представители столичных организаций. Строительство нового Национального исторического музея решением главы государства объявлено всебелорусской молодежной стройкой. Новое поколение оставило свой след в истории.

Средства от субботника пойдут на создание экспозиции Национального исторического музея

Несколько часов работы - и результат очевиден.