Президенты Беларуси и РФ проведут встречу 8 мая
8 мая состоится встреча президента Беларуси Александра Лукашенко с главой российского государства Владимиром Путиным, сообщает sputnik.by.
О предстоящей встрече сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он отметил, что главы государств проведут дружеский ужин. Во время него стороны обсудят вопросы сотрудничества между Москвой и Минском и перспективы его развития, добавил Ушаков.
"Что касается Александра Григорьевича Лукашенко, то наш (президент РФ Владимир Путин - Sputnik) встретиться с ним уже завтра вечером за дружеским ужином, в ходе которого обсудит, естественно, перспективы дальнейшего развития наших двусторонних отношений", - сказал Ушаков.
Кроме того, главы государств не обойдут вниманием и международные, региональные и другие проблемы, добавил помощник президента РФ.