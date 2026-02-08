Президенты Беларуси и России 8 февраля провели телефонный разговор

Главной темой телефонного разговора стало предстоящее заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства. Президенты обсудили время и сроки его проведения, повестку и иные вопросы подготовки предстоящего мероприятия, на котором будут рассмотрены ключевые аспекты интеграционного взаимодействия Беларуси и России, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".