Президенты Беларуси и России 8 февраля провели телефонный разговор
Главной темой телефонного разговора стало предстоящее заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства. Президенты обсудили время и сроки его проведения, повестку и иные вопросы подготовки предстоящего мероприятия, на котором будут рассмотрены ключевые аспекты интеграционного взаимодействия Беларуси и России, сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
Александр Лукашенко и Владимир Путин также обсудили в разговоре ряд актуальных вопросов белорусско-российских отношений с акцентом на реализацию совместных проектов. Коснулись главы государств и международной тематики, развития обстановки в регионе.