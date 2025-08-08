3.71 BYN
Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России
Автор:Редакция news.by
Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Главы государств подробно обсудили состоявшуюся встречу Президента России со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом и предложения американской стороны по мирным переговорам.
Владимир Путин подробно проинформировал Александра Лукашенко о переговорах в Кремле и договоренностях президентов России и США о встрече. В настоящее время определяется место ее проведения.
Президент России также рассказал о результатах переговоров в целом.