Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств подробно обсудили состоявшуюся встречу Президента России со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом и предложения американской стороны по мирным переговорам.

Владимир Путин подробно проинформировал Александра Лукашенко о переговорах в Кремле и договоренностях президентов России и США о встрече. В настоящее время определяется место ее проведения.