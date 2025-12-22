Рабочий визит Лукашенко в Россию продолжился неформальной встречей лидеров стран СНГ в Эрмитаже

В Санкт-Петербурге 22 декабря проходит традиционная неформальная встреча глав государств - участников СНГ. На повестке - перспективы интеграционного взаимодействия. Участие в саммите принимает и Президент Беларуси.

Дискуссия лидеров Содружества проходит в исторических декорациях Эрмитажа. Это один из крупнейших музеев мира, который хранит более 3 млн памятников культуры разных стран и народов. Здесь собраны произведения живописи и графики, скульптуры, монеты и медали, археологические материалы. Памятники эрмитажного собрания представлены в более чем 500 залах общей площадью около 100 тыс. кв. м.

Главный музейный комплекс Эрмитажа объединяет пять зданий: Зимний дворец, Малый Эрмитаж, Старый (Большой) Эрмитаж, Новый Эрмитаж и Эрмитажный театр.