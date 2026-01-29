Ряд докладов и кадровые вопросы: ключевые итоги работы Александра Лукашенко 29 января

29 января во Дворце Независимости Президент Беларуси Александр Лукашенко принял министра сельского хозяйства, председателя Мингорисполкома и генерального директора одного из крупных агрокомбинатов.

О ситуации по этим направлениям: как в аграрной сфере и в городском руководстве справляются с морозами? Какими будут последствия? Что с экспортом? О процессах реструктуризации, энергоподаче, строительстве дорог, жилищно-коммунальных службах - ответы на все эти вопросы и не только прозвучали в кабинете у главы государства. Кроме того, также решался и ряд кадровых вопросов.

Хоть и косвенно, но глядя на состав докладчиков, в целом пул был готов к разговору о погодной ситуации, как она повлияет на работу агросектора. Но оказалось, что есть вопросы и по руководящему составу.

Сразу несколько циклонов (сначала все засыпал снегом "Улли", а потом накрыл льдом "Леони") стали испытанием на прочность для многих городских служб. Ситуация контролируемая. Но Президент попросил мэра Минска сконцентрироваться на кризисных темах.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Главный вопрос - ситуация в Минске. Объективно, честно. Меня больше волнуют проблемы. Прямо хочу сказать, что я больших проблем не вижу в Минске. Но это я. А Вы как руководитель нашего города, столицы, постоянно в этом колесе вертитесь и знаете больше, чем я".

Именно во время этого диалога и возникла первая кадровая тема. Президент поинтересовался, как сам видит свою карьеру нынешний руководитель Минска.

Владимир Кухарев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b43b1f7b-0928-4725-b490-4b5a747a5ec6/conversions/f9973d92-9996-47d8-bc56-7e42549981d8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b43b1f7b-0928-4725-b490-4b5a747a5ec6/conversions/f9973d92-9996-47d8-bc56-7e42549981d8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b43b1f7b-0928-4725-b490-4b5a747a5ec6/conversions/f9973d92-9996-47d8-bc56-7e42549981d8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b43b1f7b-0928-4725-b490-4b5a747a5ec6/conversions/f9973d92-9996-47d8-bc56-7e42549981d8-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Темнить не стану. Мне тут многие докладывают по поводу не то Вашего желания, не то чьего-то желания перейти работать в правительство. Тоже обсудим эту проблему. Так по-мужски, по-человечески. Еще раз подчеркиваю: где бы Вы ни работали, Вы знаете, что работы всегда хватает. Тем более в Вашем возрасте еще надо и надо упираться и доказывать и минчанам, и народу, что Вы немало готовы сделать и сделаете. Поэтому так, по-мужски, мы должны поговорить на эту тему. Откровенно. Не глядя на какие-то пожелания и предложения кого бы то ни было", - отметил глава государства.

"Тем более что те, которые также делали заключение не то по Вашему желанию, не то по их предложению, предупреждены мною, что я с Вами буду говорить откровенно. Потому что должность эта непростая. Это, еще раз подчеркиваю, столица. Поэтому они должны знать, что у нас состоится откровенный разговор. Еще раз подчеркиваю: этот разговор - вторая часть - не связана с тем, что в Минске у нас катастрофически плохо. Недостатков хватает, как везде. Желательно, чтобы поменьше. И у меня нет больших претензий к нынешнему руководителю Минска", - подчеркнул белорусский лидер.

Тем временем передышек давать погода не собирается. Уже в ближайшую неделю по стране ожидается ночной мороз до минус 25 градусов. В больших городах это всегда проблема, в первую очередь для дорог - любое промедление с чисткой создает транспортный коллапс. Во вторую очередь с энергосистемой - сейчас на нее идет максимальная нагрузка. Выйдя из кабинета, результатов кадровых решений к этому моменту не знал еще никто, Владимир Кухарев доложил о работе ЖКХ в целом.

Владимир Кухарев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e595a2fe-f255-4403-9f38-27426dd1ee2a/conversions/c6b0573b-1f0c-4183-842f-4df18d8547b7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e595a2fe-f255-4403-9f38-27426dd1ee2a/conversions/c6b0573b-1f0c-4183-842f-4df18d8547b7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e595a2fe-f255-4403-9f38-27426dd1ee2a/conversions/c6b0573b-1f0c-4183-842f-4df18d8547b7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e595a2fe-f255-4403-9f38-27426dd1ee2a/conversions/c6b0573b-1f0c-4183-842f-4df18d8547b7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

"Более 1 млн кв. м было обеспечено капитальным ремонтом. Доложено о работе городских служб во время обильного снегопада. Они сработали слаженно. Мы видим, что в городе была в кратчайшие сроки обеспечена очистка снега. Очень много жителей города поработали на дворовых территориях, оказали помощь предприятия, организации на закрепленных территориях".

Вторым в президентский кабинет поднялся министр сельского хозяйства Юрий Горлов. На кого погодные условия влияют и в моменте, и на перспективу, так это аграрии. Специалисты ожидают раннюю весну, воды будет много. Критической ситуации никакой нет, нужно просто двигать сроки по технологии и возделыванию земли. Как сейчас содержатся животные? Президент не раз делал акцент на том, что за потери люди будут нести персональную ответственность.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02fd03e2-5890-49ef-8e27-4863deeac225/conversions/d2149396-4761-41a1-91a8-7c7d1df5d7a5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02fd03e2-5890-49ef-8e27-4863deeac225/conversions/d2149396-4761-41a1-91a8-7c7d1df5d7a5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02fd03e2-5890-49ef-8e27-4863deeac225/conversions/d2149396-4761-41a1-91a8-7c7d1df5d7a5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/02fd03e2-5890-49ef-8e27-4863deeac225/conversions/d2149396-4761-41a1-91a8-7c7d1df5d7a5-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Часто мне приходилось с Вами общаться, особенно в эту зиму. Не зря напрягал я и области, и страну, и Вас, особенно с зимовкой скота. И Господь нас серьезно проверил. Поэтому первый вопрос: какова ситуация сейчас в сельском хозяйстве, особенно с сохранностью скота? Что настораживает? Это самый важный вопрос. Какие регионы у нас впереди, а какие отстают? И самое главное - причина того, что мы где-то не срабатываем", - обозначил тему разговора глава государства.

Александр Лукашенко также поинтересовался, как решаются ранее поставленные задачи по восстановлению и организации работы районных организаций, таких как райагросервис, райсельхозхимия, строительные организации. "Чтобы в руках у председателя райисполкома (ты работал председателем райисполкома, знаешь, что это такое) был какой-то инструмент для того, чтобы не просто сидеть в кабинете и "руками водить" - руководить кем-то. Но чтобы у него был инструмент на что-то влиять и оказывать помощь и поддержку. У нас есть ряд районов, которые эти задачи решили. И по весне, конечно, мы поедем туда и пригласим соответствующих должностных лиц, чтобы они понимали, как это надо сделать", - сказал Президент.

Что касается решений здесь и сейчас, по словам министра, речь уже не идет о работе по методу "холодного выращивания" - молодняк не содержат на улице. За счет этого, уверены, снизится процент потерь.

Юрий Горлов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16e3a406-479f-4184-aee2-47e4abf0b085/conversions/5b6c7e79-1a22-44f6-a8ac-c03c848ad26e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16e3a406-479f-4184-aee2-47e4abf0b085/conversions/5b6c7e79-1a22-44f6-a8ac-c03c848ad26e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16e3a406-479f-4184-aee2-47e4abf0b085/conversions/5b6c7e79-1a22-44f6-a8ac-c03c848ad26e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16e3a406-479f-4184-aee2-47e4abf0b085/conversions/5b6c7e79-1a22-44f6-a8ac-c03c848ad26e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"К сохранности скота мы должны быть готовы в любое время и, соответственно, готовиться заранее. По итогам 2025 года мы снизили падеж крупного рогатого скота, пусть незначительно, но тем не менее у нас эта тенденция идет к снижению. Мы сделали выводы из первых заморозков, которые были сильными. Сейчас у нас также ожидаются понижения температуры. Поэтому во всех регионах нашей страны сделали работу над ошибками. Если у нас осенью 70 тыс. телят находились в индивидуальных домиках по методу "холодного выращивания", то сегодня практически весь скот уже переведен в здание так, как требовал глава государства. Мы утеплили эти домики, создали все комфортные условия для того, чтобы молодняку было комфортно, соответственно создали все условия для работы наших людей".

В развитие разговора про сельское хозяйство у Президента на докладе был гендиректор агрокомбината "Дзержинский". Агрохолдинг большой - представлен в 9 районах столичного региона. Занимаются и рогатым скотом, и рыбой, и птицей. Именно к "Дзержинскому" постоянно присоединяют менее успешные предприятия.

Президент также поинтересовался, сколько земель на данный момент есть в структуре "Дзержинского". Руководитель агрокомбината доложил, что 130 тыс. га.

Владимир Лукьянов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d31e16c-0727-4219-92a0-bffbbf131f30/conversions/6982bd2f-708b-420d-99e1-4d759eae716e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d31e16c-0727-4219-92a0-bffbbf131f30/conversions/6982bd2f-708b-420d-99e1-4d759eae716e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d31e16c-0727-4219-92a0-bffbbf131f30/conversions/6982bd2f-708b-420d-99e1-4d759eae716e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4d31e16c-0727-4219-92a0-bffbbf131f30/conversions/6982bd2f-708b-420d-99e1-4d759eae716e-xl-___webp_1920.webp 1920w

"У нас даже района такого, наверное, в стране нет. А у вас столько земель и производство", - заметил глава государства.

Александр Лукашенко с учетом структуры агрокомбината, где значительную долю занимает птицеводство, подчеркнул важность обеспечения кормами.

"Поэтому мы потихонечку присоединяем земли, увеличиваем выручку, прибыль. За счет этой выручки и прибыли присоединяем эти предприятия. В феврале входит в состав уже Слуцкий мясокомбинат с долгами, которые мы берем на себя. И за счет прибыли будем (их обслуживать и погашать - прим. ред.)", - рассказал руководитель агрокомбината.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e769902-5e7f-431e-9b59-4a0a7871e426/conversions/20955ae2-e2f4-4364-b628-24bd08f7f927-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e769902-5e7f-431e-9b59-4a0a7871e426/conversions/20955ae2-e2f4-4364-b628-24bd08f7f927-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e769902-5e7f-431e-9b59-4a0a7871e426/conversions/20955ae2-e2f4-4364-b628-24bd08f7f927-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e769902-5e7f-431e-9b59-4a0a7871e426/conversions/20955ae2-e2f4-4364-b628-24bd08f7f927-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Смотри, чтобы Слуцкий мясокомбинат, когда его забираешь себе (да, ты свои объемы будешь перерабатывать), чтобы сырьевая зона, которая у него есть, не выпадала. Да она тебе и нужна будет, чтобы загрузить этот комбинат", - дал совет глава государства.

Агрокомбинат сегодня успешен и в экспортном плане, работает не только на Россию. Крупные рынки Африки, Китая с удовольствием потребляют белорусский продукт. Если к "Дзержинскому" и присоединяются новые игроки, их быстро адаптируют.

Владимир Лукьянов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5812533-174f-4d10-a269-73a3d8aac33c/conversions/ac930ad8-bfe3-4a0a-8c74-e87992f8ccf4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5812533-174f-4d10-a269-73a3d8aac33c/conversions/ac930ad8-bfe3-4a0a-8c74-e87992f8ccf4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5812533-174f-4d10-a269-73a3d8aac33c/conversions/ac930ad8-bfe3-4a0a-8c74-e87992f8ccf4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c5812533-174f-4d10-a269-73a3d8aac33c/conversions/ac930ad8-bfe3-4a0a-8c74-e87992f8ccf4-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Модернизация - это всегда затраты. Мы стараемся в максимально короткий срок (до года, до 1,5 года) одновременно проводить модернизации и налаживать процессы, выходить на рентабельную работу. С учетом того что база серьезная, учитывая то, что мы уже в бизнесе, подтягивать и продвигать легче, чем начинать с нуля", - отметил Владимир Лукьянов.

По каждому именно сегодня поднимались кадровые вопросы. Итоговое решение озвучила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Наталья Эйсмонт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4bba351-1132-4231-addd-5077a1fca34d/conversions/2fb7f3f7-c98c-4100-af98-eadd887a6945-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4bba351-1132-4231-addd-5077a1fca34d/conversions/2fb7f3f7-c98c-4100-af98-eadd887a6945-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4bba351-1132-4231-addd-5077a1fca34d/conversions/2fb7f3f7-c98c-4100-af98-eadd887a6945-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f4bba351-1132-4231-addd-5077a1fca34d/conversions/2fb7f3f7-c98c-4100-af98-eadd887a6945-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Это один из самых важных финальных моментов сегодняшнего рабочего дня Президента. По всем приглашенным сегодня на беседу к главе государства были просьбы правительства и предложения Администрации Президента о перемещении их на другую работу. По итогам состоявшихся разговоров Президентом эти предложения были отклонены. С их согласия все остаются на своих местах и должностях. С каждым из докладчиков Президент, как и анонсировал, провел мужской разговор. Плюс, конечно, в обязательном порядке учитывал и то, что каждый из приглашенных на беседу достаточно хорошо справляется со своими обязанностями по нынешнему месту работы", - заявила журналистам Наталья Эйсмонт.