Ряд докладов и кадровые вопросы: ключевые итоги работы Александра Лукашенко 29 января

29 января во Дворце Независимости Президент Беларуси Александр Лукашенко принял министра сельского хозяйства, председателя Мингорисполкома и генерального директора одного из крупных агрокомбинатов.

О ситуации по этим направлениям: как в аграрной сфере и в городском руководстве справляются с морозами? Какими будут последствия? Что с экспортом? О процессах реструктуризации, энергоподаче, строительстве дорог, жилищно-коммунальных службах - ответы на все эти вопросы и не только прозвучали в кабинете у главы государства. Кроме того, также решался и ряд кадровых вопросов.

Хоть и косвенно, но глядя на состав докладчиков, в целом пул был готов к разговору о погодной ситуации, как она повлияет на работу агросектора. Но оказалось, что есть вопросы и по руководящему составу.

Сразу несколько циклонов (сначала все засыпал снегом "Улли", а потом накрыл льдом "Леони") стали испытанием на прочность для многих городских служб. Ситуация контролируемая. Но Президент попросил мэра Минска сконцентрироваться на кризисных темах.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Главный вопрос - ситуация в Минске. Объективно, честно. Меня больше волнуют проблемы. Прямо хочу сказать, что я больших проблем не вижу в Минске. Но это я. А Вы как руководитель нашего города, столицы, постоянно в этом колесе вертитесь и знаете больше, чем я".

Именно во время этого диалога и возникла первая кадровая тема. Президент поинтересовался, как сам видит свою карьеру нынешний руководитель Минска.

Владимир Кухарев

"Темнить не стану. Мне тут многие докладывают по поводу не то Вашего желания, не то чьего-то желания перейти работать в правительство. Тоже обсудим эту проблему. Так по-мужски, по-человечески. Еще раз подчеркиваю: где бы Вы ни работали, Вы знаете, что работы всегда хватает. Тем более в Вашем возрасте еще надо и надо упираться и доказывать и минчанам, и народу, что Вы немало готовы сделать и сделаете. Поэтому так, по-мужски, мы должны поговорить на эту тему. Откровенно. Не глядя на какие-то пожелания и предложения кого бы то ни было", - отметил глава государства.

"Тем более что те, которые также делали заключение не то по Вашему желанию, не то по их предложению, предупреждены мною, что я с Вами буду говорить откровенно. Потому что должность эта непростая. Это, еще раз подчеркиваю, столица. Поэтому они должны знать, что у нас состоится откровенный разговор. Еще раз подчеркиваю: этот разговор - вторая часть - не связана с тем, что в Минске у нас катастрофически плохо. Недостатков хватает, как везде. Желательно, чтобы поменьше. И у меня нет больших претензий к нынешнему руководителю Минска", - подчеркнул белорусский лидер.

Тем временем передышек давать погода не собирается. Уже в ближайшую неделю по стране ожидается ночной мороз до минус 25 градусов. В больших городах это всегда проблема, в первую очередь для дорог - любое промедление с чисткой создает транспортный коллапс. Во вторую очередь с энергосистемой - сейчас на нее идет максимальная нагрузка. Выйдя из кабинета, результатов кадровых решений к этому моменту не знал еще никто, Владимир Кухарев доложил о работе ЖКХ в целом.

Владимир Кухарев

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

"Более 1 млн кв. м было обеспечено капитальным ремонтом. Доложено о работе городских служб во время обильного снегопада. Они сработали слаженно. Мы видим, что в городе была в кратчайшие сроки обеспечена очистка снега. Очень много жителей города поработали на дворовых территориях, оказали помощь предприятия, организации на закрепленных территориях".

Вторым в президентский кабинет поднялся министр сельского хозяйства Юрий Горлов. На кого погодные условия влияют и в моменте, и на перспективу, так это аграрии. Специалисты ожидают раннюю весну, воды будет много. Критической ситуации никакой нет, нужно просто двигать сроки по технологии и возделыванию земли. Как сейчас содержатся животные? Президент не раз делал акцент на том, что за потери люди будут нести персональную ответственность.

Александр Лукашенко

"Часто мне приходилось с Вами общаться, особенно в эту зиму. Не зря напрягал я и области, и страну, и Вас, особенно с зимовкой скота. И Господь нас серьезно проверил. Поэтому первый вопрос: какова ситуация сейчас в сельском хозяйстве, особенно с сохранностью скота? Что настораживает? Это самый важный вопрос. Какие регионы у нас впереди, а какие отстают? И самое главное - причина того, что мы где-то не срабатываем", - обозначил тему разговора глава государства.

Александр Лукашенко также поинтересовался, как решаются ранее поставленные задачи по восстановлению и организации работы районных организаций, таких как райагросервис, райсельхозхимия, строительные организации. "Чтобы в руках у председателя райисполкома (ты работал председателем райисполкома, знаешь, что это такое) был какой-то инструмент для того, чтобы не просто сидеть в кабинете и "руками водить" - руководить кем-то. Но чтобы у него был инструмент на что-то влиять и оказывать помощь и поддержку. У нас есть ряд районов, которые эти задачи решили. И по весне, конечно, мы поедем туда и пригласим соответствующих должностных лиц, чтобы они понимали, как это надо сделать", - сказал Президент.

Что касается решений здесь и сейчас, по словам министра, речь уже не идет о работе по методу "холодного выращивания" - молодняк не содержат на улице. За счет этого, уверены, снизится процент потерь.

Юрий Горлов

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"К сохранности скота мы должны быть готовы в любое время и, соответственно, готовиться заранее. По итогам 2025 года мы снизили падеж крупного рогатого скота, пусть незначительно, но тем не менее у нас эта тенденция идет к снижению. Мы сделали выводы из первых заморозков, которые были сильными. Сейчас у нас также ожидаются понижения температуры. Поэтому во всех регионах нашей страны сделали работу над ошибками. Если у нас осенью 70 тыс. телят находились в индивидуальных домиках по методу "холодного выращивания", то сегодня практически весь скот уже переведен в здание так, как требовал глава государства. Мы утеплили эти домики, создали все комфортные условия для того, чтобы молодняку было комфортно, соответственно создали все условия для работы наших людей".

В развитие разговора про сельское хозяйство у Президента на докладе был гендиректор агрокомбината "Дзержинский". Агрохолдинг большой - представлен в 9 районах столичного региона. Занимаются и рогатым скотом, и рыбой, и птицей. Именно к "Дзержинскому" постоянно присоединяют менее успешные предприятия.

Президент также поинтересовался, сколько земель на данный момент есть в структуре "Дзержинского". Руководитель агрокомбината доложил, что 130 тыс. га.

Владимир Лукьянов

"У нас даже района такого, наверное, в стране нет. А у вас столько земель и производство", - заметил глава государства.

Александр Лукашенко с учетом структуры агрокомбината, где значительную долю занимает птицеводство, подчеркнул важность обеспечения кормами.

"Поэтому мы потихонечку присоединяем земли, увеличиваем выручку, прибыль. За счет этой выручки и прибыли присоединяем эти предприятия. В феврале входит в состав уже Слуцкий мясокомбинат с долгами, которые мы берем на себя. И за счет прибыли будем (их обслуживать и погашать - прим. ред.)", - рассказал руководитель агрокомбината.

Александр Лукашенко

"Смотри, чтобы Слуцкий мясокомбинат, когда его забираешь себе (да, ты свои объемы будешь перерабатывать), чтобы сырьевая зона, которая у него есть, не выпадала. Да она тебе и нужна будет, чтобы загрузить этот комбинат", - дал совет глава государства.

Агрокомбинат сегодня успешен и в экспортном плане, работает не только на Россию. Крупные рынки Африки, Китая с удовольствием потребляют белорусский продукт. Если к "Дзержинскому" и присоединяются новые игроки, их быстро адаптируют.

Владимир Лукьянов

"Модернизация - это всегда затраты. Мы стараемся в максимально короткий срок (до года, до 1,5 года) одновременно проводить модернизации и налаживать процессы, выходить на рентабельную работу. С учетом того что база серьезная, учитывая то, что мы уже в бизнесе, подтягивать и продвигать легче, чем начинать с нуля", - отметил Владимир Лукьянов.

По каждому именно сегодня поднимались кадровые вопросы. Итоговое решение озвучила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Наталья Эйсмонт

"Это один из самых важных финальных моментов сегодняшнего рабочего дня Президента. По всем приглашенным сегодня на беседу к главе государства были просьбы правительства и предложения Администрации Президента о перемещении их на другую работу. По итогам состоявшихся разговоров Президентом эти предложения были отклонены. С их согласия все остаются на своих местах и должностях. С каждым из докладчиков Президент, как и анонсировал, провел мужской разговор. Плюс, конечно, в обязательном порядке учитывал и то, что каждый из приглашенных на беседу достаточно хорошо справляется со своими обязанностями по нынешнему месту работы", - заявила журналистам Наталья Эйсмонт.

Ротации в системе является нормой - это один из элементов дошлифовки кадровой политики. Но главное, как показала практика, есть диалог. Если управленец говорит, что готов и хочет работать, решение идет "в его пользу". Все остальное - процессы, в которых должен быть оцифрованный результат.

