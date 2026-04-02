Сало, мед, свежий хлеб и советы от Президента: Лукашенко приехал на тренировку к ХК "Минск-Динамо"
2 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал на тренировку минского ХК "Динамо". Команда готовится к очередному раунду плей-оффа КХЛ. Пока это лучший сезон в истории "бело-синих". "Зубры" во второй раз кряду пробились в четверть финала Кубка Гагарина и уже подарили незабываемые эмоции любителям хоккея.
Глава государства решил поддержать "зубров" и лично приехал на тренировку ребят.
Азартная игра и борьба за победу, непередаваемые хоккейные страсти и море эмоций болельщиков. Минское "Динамо" во второй раз подряд и всего во второй раз за 18-летнюю историю в КХЛ вышла в четверть финала Кубка Гагарина. Из-за "зубров" настоящая "динамомания" охватила страну.
За выступлениями "бело-синих" пристально следил Президент, сам был на матче. И даже по пути домой из Пхеньяна 26 марта был в курсе счета игры. Впереди второй раунд плей-оффа, идет подготовка. На тренировку "зубров" Александр Лукашенко приедет лично, чтобы поддержать ребят.
На лед "Минск-Арены" Президент выходит сразу в экипировке - раз тренировка, то вместе.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
"Главная моя мечта, чтобы вы остались играть и в следующем сезоне. Ребята, спасибо вам за первый раунд. Это только начало. Я очень надеюсь... Я передавал уже тут через начальников: если вам что-то надо, чтобы подготовиться ко второму этапу, вы скажите. Медицина, массажисты хорошие... В общем, если что-то надо - говорите".
Белорусский лидер заявил, что его беспокоит слишком долгий перерыв между играми, ведь важно, чтобы футболисты не растеряли свой спортивный тонус. "Поэтому я сказал хоккеистам нашим главным: если вам надо организовать какой-то спарринг - выбрать лучших в Беларуси - и где-то через день-два сыграть, постараемся. Все, что надо, мы готовы для вас сделать. Это не благотворительность. Потому что вы действительно заслужили имя народной команды. Вас любят не только в Минске, но по всей Беларуси. Это великое дело", - подчеркнул он.
Переживания за любимую команду держали поклонников игры на адреналине. Из-за горячих ледовых баталий Беларусь жила хоккеем. Установки от Президента на предстоящий ответственный матч - с пониманием момента и максимальным участием.
Капитан команды Андрей Стась от имени всех хоккеистов поблагодарил Александра Лукашенко за поддержку и пригласил его на первый домашний матч с "Ак Барсом" в Минске, подчеркнув: "Надо, чтобы Вы пришли. Обязательно".
"Да я готов здесь ночевать, лишь бы выиграли, - заявил Александр Лукашенко. - Сыграйте достойно, чтобы народ не разочаровался в вас. Зак (вратарь Зак Фукале - прим. ред.) молодец, очень неплохо играл. Конечно, пора уже ему в дальний правый угол не пропускать. Но хорошо, что не пропускает снизу. Все было красиво и хорошо. Надо прагматично играть, потому что я знаю, что прагматичный подход - не ваша игра. Вы - люди атакующие: вперед, вперед, вперед, а потом провалились… Ну, это плей-офф. Где-то надо отброситься, где-то надо отскочить, в защите поиграть и так далее. Не проигрывать вбрасывание. Чтобы не 75 % было, а 100 %, потому что каждый элемент важен".
Борьба с казанским "Ак Барсом" не должна разочаровать болельщиков и в этот раз. Александр Лукашенко сам как никто из мировых лидеров вовлечен в игру и если что, обещает помочь даже с нагрузкой в межсезонье.
"Мы за вас очень болеем. Что скажете, все будем делать. И не только во время вашей игры, но и после нее. Останетесь в Минске - подумаем, чем вам помочь. Поле травы я вам подготовил косить. Потому что это же движения те же самые. Дрова рубить будем. Я готов с вами готовиться в межсезонке и выполнить тот объем работ, которые вы будете выполнять. С маленькой поправкой. Спасибо вам, ребята", - сказал Президент.
Хоккеисты отрабатывают защиту и нападение: на воротах атаку Президента отражают голкиперы команды Василий Демченко и Зак Фукале. Игровая практика с Первым - особый вайб.
Кстати, 30-летний Фукале - второй в плей-офф КХЛ по коэффициенту надежности и проценту отраженных бросков. Стоит как крепость.
Зак Фукале, вратарь ХК "Динамо-Минск":
"Круто получать такую поддержку и от болельщиков, и тем более от главы государства. Это говорит о том, что в Беларуси все реально заинтересованы в развитии хоккея, это просто в ДНК нации. Нам повезло, что мы можем играть для таких болельщиков".
"Динамо" предстоит битва за третий раунд, куда пока "зубры" еще никогда не добирались. Нет сомнений, что команда сделает все, чтобы статистику изменить. С казанским "Ак Барсом" первые две встречи "Динамо" проведет на родной "Минск-Арене". Аншлаги гарантированы 9 и 11 апреля. Здесь уже есть клубный рекорд - полный солд-аут на домашних матчах.
После командам предстоит еще 2 матча в столице Татарстана. Серия продлится до 4 побед одной из дружин. По ходу регулярного сезона клубы встречались дважды и оба противостояния остались за белорусскими "зубрами". Готовясь к важному поединку, хоккеисты упражняются в бросках с Первым номером.
Для динамовских легионеров (американцев и канадцев) это будет явно в новинку - вот так запросто на льду тренироваться и общаться с главой страны, который как никто более болеет за своих, за победу, за эффектную игру.
"Канадцы показали на Олимпиаде космический хоккей. Нам чуть-чуть надо от них больше брать. Вот они бросают, бросают, на пятаке Пинчук добивает там все время - вот это особенность. И скорости - скорости бешеные, - отметил глава государства. - Молодцы, ребята, играйте. Сэм (нападающий Сэм Энас - прим.ред), 5 лет ты еще должен отыграть в Минске с Пинчуком вместе, ибо он сбежит, если ты уедешь куда-то. Если надо, чтобы команда Президента с вами сыграла, опозорилась, я всегда готов после субботы. Ну, хоть одну игру, чтобы тонус поддерживать".
На эту тренировку Президент приехал уже по традиции не с пустыми руками: презенты для команды или настоящий народный "допинг". Никакой запрещенки - лишь сладости, мед, сало и ароматный хлеб.
Глава государства при передаче подарков обратился к американскому нападающему в составе команды Сэму Энасу: "Запомни, для хоккеиста главное - не курить, не наркотики. Вот наркотик - самый лучший. Нарезай и после тренировки угостишь ребят. Хлеб ночной выпечки из Витебска. Это вам мед, в любое время, можно на ночь".
После разминки команда сделает фото с Первым. Хоккейному "Динамо", кажется, по силам стать главным ньюсмейкером отечественного спорта.
"Отличный настрой и рабочая атмосфера у нас. Рады, что Александр Григорьевич нас посетил, поддержал, это уже стало такой доброй традицией. Все в стране знают, насколько пристально он смотрит за хоккеем. И, конечно, все понимают огромную ответственность, которая лежит на нас", - рассказал нападающий ХК "Динамо-Минск" Виталий Пинчук.
"Все удивлены, особенно легионеры, которые впервые в этой команде, что приезжает Президент, говорит очень много приятных слов. Стоишь там, улыбаешься, все на льду улыбались. Столько приятного. Конечно, это заряжает позитивно и команду. Плюс, когда он говорит, что придет на игры, то мы понимаем, какая повышенная ответственность, будем совсем по-другому играть. Ты понимаешь, что если Президент поддержит вас, то вся страна за нас. И, как он правильно сказал, мы - это народная команда. Надеюсь, не подведем народ и будем выступать очень хорошо", - отметил капитан ХК "Динамо-Минск" Андрей Стась.
"Он очень хороший человек, располагает к себе. Его совет - "Главное - не получить травму, а также сосредоточиться не на нападении, а на количестве забитых голов" - это классный совет", - поделился нападающий ХК "Динамо-Минск" Сэм Энас.
Небольшой перерыв перед стартом второго раунда плей-оффа должен сыграть на руку команде: есть время восстановиться, залечить мелкие травмы, набраться сил. Кстати, нынешний главный тренер Дмитрий Квартальнов до прихода в минское "Динамо" тренировал именно команду соперников из Казани.
Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК "Динамо-Минск":
"Не к каждой команде может приехать глава государства, здесь ребята получают удовольствие, оно другое. Забота как у детей, родительская забота, также ощущаем, что очень занятые люди обращают на нас внимание. Это парни понимают, это огромный плюс нам, ребята заслужили это и то, что Президент обращает внимание. Это вау".
Для хоккеистов минского "Динамо" сейчас момент небольшой перезагрузки - возможность перевести дух, чтобы ринуться в очередной спортивный бой с новыми силами и писать свою победную историю.