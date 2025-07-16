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Спецфонд Президента Беларуси направит 560 тыс. рублей на поддержку одаренных учащихся и студентов
Белорусский лидер Александр Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждено решение совета специального фонда Президента Беларуси по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. Об этом сообщает БЕЛТА.
На эти цели из республиканского бюджета за счет средств резервного фонда будет направлено около 560 тыс. белорусских рублей.
Стипендии Президента Беларуси назначены 185 студентам вузов. Гранд-премий с присвоением звания лауреата специального фонда удостоены 11 победителей международных олимпиад и конкурсов. Поощрены специальными премиями 92 учащихся, курсанта и студента.
Оказана материальная поддержка студенческой научной лаборатории "Геоинформационные системы и территориальное управление" Брестского государственного университета имени А.С.Пушкина для дальнейшего развития научных исследований в области геоинформатики и разработки учебных и прикладных географических информационных систем.
Принятие распоряжения будет способствовать мотивации представителей одаренной молодежи, создаст условия для их дальнейшей успешной учебы и профессионального роста, а также будет служить дополнительным стимулом для педагогов.