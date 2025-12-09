Ставка Запада на военную силу и реакция Беларуси: Лукашенко провел заседание Совета Безопасности

9 декабря во Дворце Независимости состоялось заседание Совета безопасности. Мировая обстановка диктует свои условия. Конфликтный потенциал растет в самых разных регионах.

Не исключение - ближайшие соседи Беларуси и западноевропейские страны в целом. Они, не скрывая, обеспечивают свои геополитические интересы силовыми методами. Растет военная активность, расширяется присутствие НАТО у белорусских границ.

Интересы Беларуси не выходят за территориальные пределы страны, но обеспечение безопасности предполагает, что страна будет реально оценивать обстановку на той стороне границы.

Слишком во многих, даже гуманитарных сферах, сейчас есть конфликт, который политизируется не белорусами.

План обороны на пятилетку, детали Военной доктрины Беларуси и не только - все вместе это называется концептуальные военные документы. Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что военной безопасности и обороне государства уделяется большое внимание.

За столом, в списке участников Совбеза были не только представители силового блока, включая министра внутренних дел, обороны, но и премьер-министр, председатель Совета Республики, глава Администрации Президента, правления Нацбанка, а также Следственного, Военно-промышленного, Госпогранкомитета, генпрокурор, министры иностранных дел и по чрезвычайным ситуациям. Продиктовано это тем, что у Совбеза широкое поле ответственности, поскольку, например, необоснованные санкции - это тоже угроза нацбезопасности, не говоря уже о ситуации, которая сейчас складывается по отношению к Беларуси в сопредельных странах.

"Но мы не можем не видеть эту самую мобилизацию и милитаризацию", - заявил Александр Лукашенко.

Президент указал на Польшу и Германию, а также небольшие государства, с которыми граничит Беларусь.

"Они не только увеличивают военные бюджеты, но и пытаются увеличить армию примерно в два раза. Встает простой земной вопрос: если кто-то что-то делает, значит, ему для чего-то это надо. Не станут эти страны просто так тратить огромные деньги на, как они говорят, противостояние с Россией и Беларусью", - уверен он.

При этом, добавил Александр Лукашенко, Беларусь и Россия не создают Западу глобальных проблем, которыми западные политики пытаются оправдать затраты на вооружения и расширение армий.

"Мы ни на кого не собираемся нападать. Нам всего достаточно. Знаю позицию России, но надо же чем-то обосновать эти траты", - считает глава государства.

Президент указал на то, что в западных странах хватает внутренних проблем: "Народ нищает, закрываются родильные отделения, больницы. Когда на образование не хватает денег, когда жилищно-коммунальные услуги растут непомерно. Когда обрезают электрические провода, по которым течет электроэнергия дешевая".

"Насколько я знаю, сегодня некоторые страны пытаются разобрать железнодорожные пути, чтобы прервать отношения с нами и с Россией. Это запредельно. Встает вопрос: они к психиатру ходят или нет? Если вы не хотите приезжать к нам по железной дороге, от нас не хотите, чтобы люди ехали, - пусть эта железная дорога стоит. Она же никому не мешает. Нет, надо разобрать", - отметил Президент.

Последний Совбез собирался в апреле 2025 года. Но сейчас есть случаи эскалации, политизирования ситуации, а значит должны быть и ответы на все вопросы: насколько можно оценивать угрозу и какой будет белорусская стратегия "в случае чего".

Речь зашла и о шарах с сигаретами, которые летают не то в Литву, не то из Литвы. Глава государства заявил, что за это время прошло серьезное обсуждение вопроса, вплоть до привлечения пилотов гражданской авиации. Было отмечено, что обвинения, которые выдвигает Литва, действительности не соответствуют.

"То, что нам сегодня выдвигают литовцы, - это невозможно, это нереально. Даже если бы эти шары туда залетали. Я разговаривал с летчиками, пилотами. Они говорят, что это никакой проблемы не представляет. Проблему начинают нагнетать, политизировать. Зачем, встает вопрос. Неужели повоевать хотят?" - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент заявил, что Беларуси война не нужна, как и литовцам, латышам, полякам или эстонцам. "Навоевались, хватит. Потеряли столько людей. Еще поколения живы, которые видели эту войну. Нам война не нужна", - сказал глава государства.

Отдельно белорусский лидер остановился на ситуации, которая складывается на границах с Украиной. "Более-менее стабилизировалась ситуация на белорусско-украинской границе. Хотя там проблем выше крыши. Вчера мне наш главный пограничник (председатель Государственного пограничного комитета. - Прим. ред.) докладывал о том, что много вопросов, которые предстоит решать в мобилизационном порядке и выстраивать границу, которая брошена со стороны Украины, и строить заставы, и вооружать пограничников", - заявил Президент.

Более того, отметил белорусский лидер, во второй линии за пограничниками приходится выставлять Вооруженные Силы: "Конечно, это отвлекает не только наше внимание, но это отвлекает определенные средства".

С учетом складывающейся обстановки и милитаризации западных стран глава государства заявил о необходимости актуализировать оборонные действия Беларуси. "Нам надо актуализировать наши оборонные действия для того, чтобы все видели (и прежде всего наш народ), что мы готовы защищать каждый клочок нашей земли", - уверен Президент.

Александр Лукашенко также подчеркнул, что Беларусь приветствует переговоры по Украине, и отметил роль Президента США Дональда Трампа в этом процессе.

"Как бы тут ни пытались принизить роль Трампа, он молодец в этом плане. Вчерашние его заявления мимо народа не пройдут. Он хочет остановить войну, как он говорит, для того, чтобы не гибли люди. Можно вокруг этого куролесить и говорить что угодно. Но что скажешь против того, что делают сегодня американцы?" - заявил белорусский лидер.

Что касается отношений с соседями, их можно понять даже исходя из ситуации на белорусской границе, которая по многим направлениям менялась за последнее время динамично. То Польша закрывала пункты пропуска, блокировала железную дорогу, по ее "кальке" шла Литва. А потом "раз" - и почти единовременно все разворачивались на 180 градусов. 17 ноября Польша вновь открыла пункты пропуска "Кузница" и "Бобровники", а 20 ноября уже и Литва не имела претензий - возобновили работу "Каменного Лога" и "Беняконей".

Президент не раз подчеркнул, у Беларуси нет никаких разногласий с поляками или литовцами, если говорить про народы. Все мы соседи и жить будем рядом. Жаль, что нынешнее руководство этих стран позволяет очень легко сдавать их собственные нацинтересы (а это транзит, в первую очередь) в аренду политическим интересам Брюсселя.

Президент обратил внимание, что в Литве сейчас "начинают гвалтом кричать" по поводу автомобилей, которые остались в Беларуси после закрытия границы Вильнюсом.

"Если они (автомобили) валяются на обочине дороги, может, в Литве это нормально. У нас это неприемлемо. Мы их разместили на стоянках, охраняем, чтобы никто не влез в эти автомобили, чтобы груз сохранился", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Что касается водителей грузовиков, то для них на территории Беларуси созданы необходимые условия пребывания. "Все делаем для того, чтобы было нормально. И начинают (литовцы) там мышковаться, из-под ковра или плинтуса высовывают голову: "Отдайте нам эти автомобили!" - заявил он.

Вместе с тем, обратил внимание Александр Лукашенко, есть и такие пункты, которые интересуют белорусскую сторону. "Верните нам 17 или 20 автомобилей, которые вы украли. Пожарные автомобили, которые поставляли в Зимбабве. Нормализуйте работу нашего санатория, где мы лечили чернобыльских детей. Они у детей отобрали фактически санаторий, - подчеркнул Президент. - И верните нам деньги за то, что мы там строили порт".

"Не надо "на дурницу" кричать гвалтом и шуметь. Не надо привлекать американцев, россиян или украинцев. Этот номер не пройдет. Эта тема лежит в плоскости наших переговоров и наших соглашений", - отметил глава государства.

Он заверил, что Беларусь готова выстраивать нормальные отношения по всем направлениям.

"Они (ряд западных соседей. - Прим. ред.) выбрали этот путь и думают, что приедут тут американцы, на меня надавят, или еще какие-то европейцы. Слушайте, мы полностью перестроились. И если мы будем шевелиться, поактивнее будем работать в экономике, начиная от Витебской области и заканчивая Гомельской областью, у нас вообще не будет проблем. Нас ждут во многих уголках планеты с нашими технологиями, нашими товарами. Поэтому если мы чуть-чуть качество подтянем, хотя нам никто не ставит претензий по качеству, но все равно над качеством надо работать, нам конкурентов не будет", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь не ведет себя, как колониальные страны. "Мы в ту же Африку идем для того, чтобы помочь им технологиями. Под эти технологии у нас есть техника соответствующая. Мы машиностроительная страна, развито сельское хозяйство. В той же Кении сегодня готовы разрабатывать месторождения нефти. Мы готовы подключиться. У нас есть специалисты, которые умеют это делать, - сказал глава государства. - Поэтому мы с добром всегда идем. Не говоря о наших соседях".

Многое на таких совещаниях остается за закрытыми дверями - это разумно. Обеспечение безопасности не предполагает открытых планов, но глобально стратегия понятна. Беларусь никому не угрожает, но и терпеть не будет.

"Вы видите, какие силы пытаются торпедировать, даже американские предложения пытаются торпедировать по мирному договору с Украиной. Я к тому, что если даже удастся установить мир сегодня или завтра в Украине, нам от этого легче не станет. Нас будут душить и дальше. И особенно вот эти государства… Не хочу их оскорблять, чтобы не обидеть народ, который у нас на севере и северо-западе", - сказал глава белорусского государства.

"Они от нас чего-то требуют. А если бы мы в Беларуси создавали альтернативные правительства и поддерживали "бойцов за независимость". Они там создают боевые отряды, они их вооружают. Помните, хоругви. Они никуда не делись. И целые полки, как они называют. Это что, шутка? И они еще нам какие-то претензии предъявляют. Ну, содержат они их - пусть содержат. Если у них есть деньги. Но если это направлено против нашей страны, мы как на это должны реагировать?" - отметил Александр Лукашенко.

"Мы не хотим войны, мы никого не считаем своими противниками и соперниками. Но тем не менее мы готовимся к этой войне, чтобы ее не было. Тысячу раз об этом сказано. И мы об этом открыто и решительно заявляем. Наши интересы очень просты. Они не простираются за пределы наших границ. Все внутри нашего государства", - сказал Президент.

У главы Генштаба журналисты позже спросили об итогах Совбеза и о том, как все-таки складывающуюся вокруг ситуацию оценивают военные с учетом возможностей тактического ядерного оружия, которое у белорусов есть.

Павел Муравейко, начальник Генерального штаба Республики Беларусь:

"Наличие ядерного оружия, наличие "Орешника" - это фактор, в первую очередь, сдерживания. Мощь ядерного взрыва, мощь удара "Орешником" была продемонстрирована неоднократно в ходе испытаний и практического применения Российской Федерацией этого оружия. Оно несет достаточно разрушительную силу, прежде чем совершить нападение на нашу страну, учитывая, что мы сегодня обладаем всеми этими вещами, каждый задумывается, чем может быть ответ. Есть в военной истории такое выражение, как "Пиррова победа", то есть победить можно, но вопрос: с чем ты останешься потом. Наличие этого потенциала является в определенной степени сдерживающим фактором от возможных агрессивных устремлений против нашей страны".