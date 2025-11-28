"Стратегический рывок" на новый рынок - эксперты подводят итоги визита Лукашенко в Мьянму

Большая командировка, анонсированная Президентом Беларуси, получила конкретные очертания и границы: Кыргызстан и участие главы государства в саммите ОДКБ, далее Мьянма и первый официальный визит в эту страну. В ближайшей информационной повестке Оман.

Лукашенко с рабочим визитом в Омане

С рабочим визитом на Аравийский полуостров Александр Лукашенко прибыл поздно вечером 28 ноября. Программа визита насыщенная. Запланированы переговоры главы белорусского государства с Султаном Омана. Взаимодействие двух стран в последнее время значительно активизировалось, в том числе благодаря обмену визитами на высшем уровне.

Перспективные направления сотрудничества были определены в ходе визита Александра Лукашенко в Маскат в 2024 году. А после получили развитие и легли в основу полноценной дорожной карты. Ее подписали в Минске во время визита Султана Омана в октябре 2025-го. Визит в Оман даст возможность предметно обсудить практические шаги развития ранее достигнутых договоренностей и реализации совместных проектов в различных сферах.

Итак, ждем официальных новостей из Омана. А пока корреспонденты "Первого информационного" подводят итоги визита Президента Беларуси в Мьянму.

Визит Александра Лукашенко в Нейпьидо стал для Беларуси стратегическим рывком на новый гигантский рынок. Представьте страну с населением почти в 60 млн человек. И ей нужно абсолютно все: от тракторов до лекарств. Именно здесь Александр Лукашенко провел переговоры, которые могут изменить экономическую карту региона.

Официальный визит Президента в Мьянму

Президента Беларуси в Нейпьидо ждали, это легко угадывается по масштабу встречи.

Эффектный элемент протокола - конница. Особая форма проявления дружбы - отныне в столице Мьянмы есть улица Минская.

Мьянма, бывшая Бирма, зарабатывала свой суверенитет от Великобритании потом и кровью, затем окунулась в гражданские войны и только в XXI веке обрела стабильность и собственное мнение на политической арене.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Сам факт визита Лукашенко в Мьянму - это диверсификация, это развитие, это поиск новых возможностей сотрудничества, новых партнеров в этом регионе. Не мажоритарные, скажем так, страны - Китай, Индия, Вьетнам, Лаос, можно к ним причислить Индонезию, Малайзию, а, скажем, те страны, которые немножко уступают своим азиатским соседям по развитию, - это, возможно, еще более интересный рынок".

2025-й - исторический год в отношениях Беларуси и Мьянмы

Шикарный церемониал - это, конечно, хорошо, но Президент прилетел с практической миссией: у Минска и Нейпьидо серьезный план совместной работы.

Теплое отношение к Минску и Александру Лукашенко не слова ради дипломатии. Беларусь поддержала Мьянму в тяжелый период: в марте 2025 года страну охватило страшное землетрясение - погибли 1600 человек. Белорусские спасатели помогали. И на международной арене мы вместе.

Мин Аун Хлайн, главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы, и. о. президента Мьянмы (Нейпьидо, Мьянма, 28.11.2025 г.):

"Большое спасибо за поддержку на международной арене. Беларусь в прошлом году стала партнером в организации БРИКС, хочу поздравить с этим вас. Мьянма в данный момент хочет присоединиться к ШОС и БРИКС, прошу вас нас в этом поддержать. И мы бы хотели повысить свой статус в ЕАЭС до статуса страны-партнера".

После тектонических сдвигов в политике Мьянма перешла к "разбору полетов" в экономике: и здесь перед страной с населением в 55 млн человек открыт рынок, куда нужно заходить.

Александр Лукашенко отметил, что в конце 2025 года в Мьянме состоятся парламентские выборы. Он подчеркнул, что шаги, предпринимаемые руководством Мьянмы в канун этого события, беспрецедентно демократичны. "Как дружественному нам человеку хочу напомнить, что выборы вы проводите для собственного народа и они должны учитывать прежде всего интересы народа Мьянмы. У вашего народа, вашей страны великое будущее, поверьте моему опыту. Вам надо только одну проблему решить: обеспечить стабильность в обществе", - сказал Александр Лукашенко.

Он также обратил внимание, что на переговорах был определен план совместных действий и утверждена дорожная карта на 2026-2028 годы, которая предусматривает конкретные мероприятия в отношениях Беларуси и Мьянмы. "Важнейшей составной частью этого плана является гуманитарное сотрудничество: образование, здравоохранение, культура. В этом плане вы также можете рассчитывать на нас. Приезжайте в Беларусь, смотрите, выбирайте, определяйтесь. Все, что нужно и что мы можем сделать для Мьянмы, мы обязательно сделаем", - резюмировал он.

Итоги визита Президента Беларуси в Мьянму

Один из важных итогов визита - 29 подписанных документов. В том числе и отмена виз. Кстати, Мьянма также под санкциями западных стран.

Сергей Балмасов, специалист Института Ближнего Востока (Россия):

"Здесь Западом оставлены целые сегменты народного хозяйства, они дают отличную возможность Беларуси проявить себя - даже вплоть до молочных смесей и молочных товаров, учитывая специфику развития Мьянмы. Естественно, страна также нуждается в большом количестве строительной техники, тяжелой техники".

Перед окончанием визита состоялся важный церемониал - посадка дерева (для стран Азии это как признание: вы свои) и классическая буддистская церемония - символ благополучия.

