Тертель: Подрывные центры, которые находятся в соседних с нами государствах, постепенно деградируют

Состоялся доклад Президенту Беларуси председателя Комитета государственной безопасности Ивана Тертеля. Президенту доложено о работе Комитета госбезопасности по линии разведки и контрразведки, обстановке в Беларуси накануне рождественских и новогодних праздников.

Александр Лукашенко поручил держать все происходящие процессы под контролем, чтобы надежно обеспечить безопасность.

Иван Тертель, председатель Комитета государственной безопасности Беларуси:

"Сегодня состоялся подробный доклад главе государства по всем вопросам работы Комитета госбезопасности об обстановке, непростой обстановке, складывающейся как вокруг нашей страны, так и в отдельных регионах мира".

Глава КГБ констатировал, что внешняя разведка присутствует там, где Беларусь видит свои жизненно важные национальные интересы, либо там, где формируются потенциальные угрозы государству. "В настоящее время это, конечно, вопросы, связанные с концентрацией военных усилий в сопредельных государствах. Мы видим, как наращиваются оборонные бюджеты, как совершенствуется инфраструктура потенциальных театров военных действий".

Кроме того, отметил Иван Тертель, внешняя разведка докладывает главе государства и о других вопросах, в частности, о возможных агрессивных устремлениях к Беларуси. "Я хотел бы констатировать на основании документальных материалов, которые докладываются главе государства, и на основании которых принимаются решения, что долгосрочные планы наших противников не поменялись: это геополитический передел в регионе и сопутствующие цели - смена конституционного строя в Беларуси", - подчеркнул он.

Он добавил: "Мы констатируем, что подрывные центры, которые находятся в соседних с нами государствах, постепенно деградируют. Наращивается противостояние между отдельными из них в связи со склоками по поводу финансирования, которое с учетом этих проблем сжимается. На этот год и на ближайшую перспективу выделено 30 млн долларов, (хотели 200 с лишним миллионов долларов - это, по их оценкам, не хватает). Вместе с тем трансформируется тактика, идет переработка подходов, как все-таки достичь этих целей. Есть определенные тренды, которые сейчас пытаются реализовывать: устремление к нашей молодежи, к нашему госаппарату и реализация сценария так называемого круглого стола. Заверяем вас, что эти планы не сбудутся, и в этом отношении как внешняя разведка, так и другие подразделения Комитета госбезопасности работают по указанию нашего Верховного главнокомандующего, и все препятствия для того, чтобы сценарий, похожий на украинский, заготовленный для нашей страны, не был реализован".