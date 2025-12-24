Тертель: У нас есть контакты практически со всеми спецслужбами мира

Состоялся доклад Президенту Беларуси председателя Комитета государственной безопасности Ивана Тертеля. Президенту доложено о работе Комитета госбезопасности по линии разведки и контрразведки, обстановке в Беларуси накануне рождественских и новогодних праздников.

Александр Лукашенко поручил держать все происходящие процессы под контролем, чтобы надежно обеспечить безопасность.

Ситуация в Беларуси накануне праздников

Вскоре для многих работающих граждан в Беларуси наступят праздничные выходные дни. Иван Тертель пояснил, что в преддверии таких длинных выходных Президент традиционно обращает внимание силовых структур на то, что могут быть разные происшествия и "разные есть силы, которые не заинтересованы в том, чтобы наша страна развивалась", их интерес в том, чтобы случалось что-то чрезвычайное.

Поэтому в докладе председателя КГБ главе государства был представлен глубокий предметный анализ того, что может произойти. "Доложено главе государства, что ситуация контролируемая. Комитет госбезопасности в тесном взаимодействии с МВД, Следственным комитетом, прокуратурой и другими силовыми структурами, экстренными службами будет нести службу в усиленном режиме. Все у нас под контролем. Мы не расслабляемся, мы видим определенные угрозы, которые могут быть", - сказал Иван Тертель.

"Я хотел бы заметить, что пока такой настораживающей информации о том, что что-то должно произойти, у Комитета госбезопасности, у всех подразделений по всем линиям работы нет", - подчеркнул руководитель КГБ.

Главе государства 24 декабря также доложено о ситуации на белорусско-литовской границе, в том числе в связи с инцидентами с воздушными шарами. Несмотря на попытки Вильнюса перенести этот вопрос в политическую плоскость, белорусская сторона по-прежнему открыта к конструктивному взаимодействию и переговорам в вопросах пограничного сотрудничества и не только.

Отвечая на вопрос о ситуации с метеозондами с контрабандными сигаретами, Иван Тертель отметил, что изначально эта тема являлась сугубо правоохранительной. Тем не менее Вильнюс перенес ее на политический уровень, белорусские спецслужбы подключились для мониторинга ситуации и принятия решений.

Вместе с тем, подчеркнул Иван Тертель, у Комитета госбезопасности есть контакты практически со всеми спецслужбами мира, что дает возможность разобраться в той или иной ситуации в спокойном режиме. "Я знаком с руководителями практически всех спецслужб Запада. Они ценят позицию нашего Президента, передают ему привет и говорят, что ценят его работу, - сказал глава КГБ. - У нас есть каналы по линии спецслужб с Литвой. Мы по поручению главы государства выходили с предложением: "Давайте встретимся в тишине, обсудим все вопросы, чтобы не нагнетать ситуацию, потому что это ненормально". Мы очень ценим литовский народ, мы веками жили рядом, семьи перемешаны и прочее. К сожалению, я вынужден констатировать, что литовские коллеги уклонились от обсуждения этой темы. И потом мы посмотрели, что она была целенаправленно переведена в информационное пространство, раздута. Будем надеяться на то, что разум восторжествует, нам нечего делить с Литвой. У нас есть очень много взаимных интересов, наши коллеги с этим соглашаются".