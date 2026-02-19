"Точка опоры на побережье": Лукашенко предложил делегации Зимбабве вместе построить порт в Мозамбике

Беларусь расширяет свое присутствие на Африканском континенте. Вместе с Зимбабве страна планирует построить порт в Мозамбике. Об этом шла речь 19 февраля на переговорах Президента Беларуси с парламентской делегацией Зимбабве.

Разговор о таком направлении сотрудничества состоялся в развитие уже прошедших на эту тему обсуждений на высшем уровне с лидером этой африканской страны. Порт в Мозамбике станет настоящим хабом, причем проект выгоден не только в трехстороннем формате, это окно на другие рынки для партнеров Беларуси.

Из солнечного Хараре, где сейчас под +30, парламентская делегация Зимбабве приехала в холодный и снежный Минск. Спикер Сената Мейбл Чиномона хоть и выбрала легкую обувь, но предусмотрительно захватила еще и меховую шаль.

18 февраля парламенты Беларуси и Зимбабве подписали меморандум о сотрудничестве, именно с такого партнерства на законодательном уровне начинается реализация всех договоренностей.

Мейбл Чиномона - четвертый важнейший человек в стране, разумеется, после президента и двух вице-президентов Зимбабве. К тому же она лидер женского движения, это как в Беларуси "Союз женщин". Узнав, что 2026 год объявлен в стране Годом белорусской женщины, глава парламента была впечатлена. Это еще одно направление для сотрудничества.

В последние годы, невзирая на расстояние, африканцы действительно стали очень частыми гостями в Беларуси. Все началось с визита Президента в Зимбабве, тогда удалось выстроить доверительные контакты с руководством страны.

Беларусь там сделала очень много: обеспечила продовольственную безопасность на континенте, передала свои технологии в сельском хозяйстве. Теперь Зимбабве получает достаточное количество зерна. Страна поделилась медицинскими технологиями - удалось снизить детскую смертность и накормить малышей. Поставки детского питания - то, за что благодарят зимбабвийские матери.

Кстати, большинство женщин занимается фермерским хозяйством, теперь их можно увидеть и за рулем белорусского трактора. За все это Мнангагва неоднократно публично при других лидерах благодарил Александра Лукашенко. Слава о том, что может Беларусь, распространилась на всем континенте.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Уважаемая госпожа председатель, уважаемые друзья, я прежде всего приветствую вас в Беларуси. Благодарю вас за то, что вы нашли время ее посетить. Для нас очень важно в наших взаимоотношениях подключить элемент парламентского сотрудничества. Вы знаете, я, обдумывая перспективу работы Беларуси в Африке, вернулся к старому тезису, который мы обсуждали с вашим президентом. Очень нужна точка опоры на побережье Африканского континента, на юго-востоке. Это значит, что мы вместе должны поработать с Зимбабве над строительством порта в вашем соседнем государстве - Мозамбике. Если бы мы осуществили вместе с Мозамбиком и Зимбабве эту идею (а в данном случае мы можем это сделать, и восстановить железнодорожное сообщение через вашего соседа, там небольшое расстояние в Зимбабве), ваша страна стала бы хорошим хабом для нужной продукции не только из Беларуси в Южную Африку, Юго-Восточную Африку, на юг Африки, но и для товаров других государств. Я думаю, прежде всего для России. Поэтому над этой идеей нам надо поработать. Я прошу, вы передайте, точнее, напомните президенту Мнангагве о нашем разговоре в этом ключе. Мне очень важно услышать ваше мнение и ваших коллег на сей счет. Это большая перспектива".

После агрессии Запада Беларусь перестроила свои внешнеполитические подходы: акцент сместился южнее - на Африку, Азию (там, где нас ждут). Так, после России Африка стала вторым направлением многовекторной политики Беларуси.

Государство уже не просто торгует, передает технологии, создает производства, а также поставляет совместную продукцию на другие рынки континента.

"Что касается отношений Беларуси с Зимбабве, здесь практически нет никаких проблем. Нам надо просто идти нашей дорожной картой, которая выработана, и реализовывать те мероприятия, которые определены этим планом. Мы в этом отношении будем делать все, что пообещали. Знаете, очень важно для нашего сотрудничества, чтобы парламентарии, сенаторы осуществляли контроль за реализацией достигнутых соглашений как у вас, в Зимбабве, так и у нас. Так что, уважаемая госпожа председатель, у нас большой объем работы, чтобы выйти через пару лет на товарооборот свыше 100 млн долларов, как мы договаривались. Вы знаете, вы для нас очень многое сделали в Африке. И ваш президент является самым лучшим пропагандистом и агитатором в Африке нашего сотрудничества и нашего опыта. Это привело к тому, что многие государства Африки просят нас о сотрудничестве и предлагают тот путь, который мы прошли с Зимбабве. Мы готовы с вами в этом отношении действовать", - отметил белорусский лидер.

По итогам переговоров с Лукашенко спикер подтвердила заинтересованность в реализации трехстороннего проекта по строительству порта в Мозамбике. Это залог дальнейшего развития для всего Африканского континента.

"У нас есть уверенность, что так все и будет, потому что наш президент Эммерсон Мнангагва также в этом заинтересован. Для него также очень важно развитие на пользу всего Африканского континента. Высокий авторитет зимбабвийского лидера в ряде стран Африки позволяет осуществлять реализацию совместных проектов в наиболее короткие сроки. Зимбабве, как и многие страны Африки, на протяжении ряда лет отставали в своем развитии от других государств мира, но благодаря в том числе таким дружественным странам, как Беларусь, значительно продвинулись вперед", - заявила Мейбл Мемори Чиномона.

По итогам переговоров с белорусским лидером делегацию ждали в Парке высоких технологий. Зимбабве, как и многие африканские страны, сегодня делает ставку на цифровизацию экономики. Беларусь готова предложить лучшие IT-компетенции.

Аплония Мунцверенгви, сенатор (Зимбабве):

"Нам нужны технологии, которые позволят мониторить окружающую среду, наблюдать за вредителями и уничтожать их на полях, что позволит нам наращивать урожай. Также в нашей стране много национальных парков, там много животных. Нам необходимо отслеживать передвижения этих животных из-за возможных нарушений границ парка. Президент Республики Зимбабве в своем видении отмечал, что к 2030 году мы ожидаем улучшения абсолютно во всех сферах сотрудничества. Мы ценим опыт Беларуси, которым вы можете с нами поделиться".

Анна Рябова, начальник секретариата наблюдательного совета Парка высоких технологий Беларуси:

"Мы провели изучение спроса, у нас сформирован широкий пул компаний, который готов войти в контакт с нашими коллегами с реальными предложениями. Это решения, касающиеся умного города, умного цифрового государства, биотехнологий, очень интересное решение по здравоохранению (как по женскому здоровью, так и по ветеринарии, эпидемиологии и другим направлениям). Поэтому у нас готов широкий пул предложений".

В Беларусь делегация из Зимбабве приехала почти на неделю, будет много переговоров на промышленных предприятиях, в учреждениях здравоохранения. Зимбабве хочет позаимствовать опыт сложных операций.