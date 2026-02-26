Товарооборот Беларуси и России увеличился в 8 раз - итоги 30-летнего союзного строительства news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea1f39ea-01ae-4bbd-87c7-3302175f66c6/conversions/56589762-119e-4733-9904-ea81095d4176-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea1f39ea-01ae-4bbd-87c7-3302175f66c6/conversions/56589762-119e-4733-9904-ea81095d4176-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea1f39ea-01ae-4bbd-87c7-3302175f66c6/conversions/56589762-119e-4733-9904-ea81095d4176-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea1f39ea-01ae-4bbd-87c7-3302175f66c6/conversions/56589762-119e-4733-9904-ea81095d4176-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Москве на заседании Высшего государственного совета Союзного государства подвел итоги 30-летия союзного строительства с Россией, сообщает БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что 2 апреля будет отмечаться 30-летие Договора об образовании Сообщества Беларуси и России, который заложил фундамент развития союзного строительства. "За эти годы мы прошли огромный путь", - подчеркнул белорусский лидер.

По словам Президента, взаимный доступ к рынкам позволил нарастить объем товарооборота за прошедшие годы в 8 раз - с 6,5 млрд долларов в 1996 году до почти 55 млрд долларов в 2025-м.