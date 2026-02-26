3.75 BYN
Товарооборот Беларуси и России увеличился в 8 раз - итоги 30-летнего союзного строительства
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Москве на заседании Высшего государственного совета Союзного государства подвел итоги 30-летия союзного строительства с Россией, сообщает БЕЛТА.
Глава государства обратил внимание, что 2 апреля будет отмечаться 30-летие Договора об образовании Сообщества Беларуси и России, который заложил фундамент развития союзного строительства. "За эти годы мы прошли огромный путь", - подчеркнул белорусский лидер.
По словам Президента, взаимный доступ к рынкам позволил нарастить объем товарооборота за прошедшие годы в 8 раз - с 6,5 млрд долларов в 1996 году до почти 55 млрд долларов в 2025-м.
"В двусторонней торговле уменьшилась энергетическая составляющая, выросли взаимные поставки продовольствия и потребительских товаров, опережающими темпами развивается торговля услугами (транспортными, строительными, информационными), - сказал глава государства. - Встречные инвестиции дают нашим экономикам импульсы для взаимосвязанного роста, а главное, создают новые рабочие места. Более 60 % привлеченных Беларусью средств приходится на российских инвесторов. Наша страна также существенно нарастила вложения в российскую экономику".