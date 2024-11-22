В Беларуси одобрили стратегии участия страны в работе ШОС и БРИКС

Фото: РИА Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил стратегии участия Беларуси в работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, сообщает БЕЛТА.

Проекты Стратегии участия Беларуси в ШОС и Стратегии действий по реализации внешней политики Республики Беларусь в рамках участия в деятельности БРИКС были представлены правительством на рассмотрение главы государства. Александр Лукашенко одобрил оба документа.

Напомним, что летом 2024 года страна стала полноправным членом семьи ШОС, а затем оформила и статус государства - партнера БРИКС.

В одобренной Стратегии участия Беларуси в ШОС определены концептуальные направления деятельности, цели и задачи участия Беларуси в ШОС и механизмы их реализации на ближайшую и среднесрочную перспективы.

В Стратегии, которая касается БРИКС, также определены приоритетные направления взаимодействия Беларуси с государствами-членами и государствами - партнерами этого Объединения.