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В Беларуси одобрили стратегии участия страны в работе ШОС и БРИКС
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Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил стратегии участия Беларуси в работе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС, сообщает БЕЛТА.
Проекты Стратегии участия Беларуси в ШОС и Стратегии действий по реализации внешней политики Республики Беларусь в рамках участия в деятельности БРИКС были представлены правительством на рассмотрение главы государства. Александр Лукашенко одобрил оба документа.
Напомним, что летом 2024 года страна стала полноправным членом семьи ШОС, а затем оформила и статус государства - партнера БРИКС.
В одобренной Стратегии участия Беларуси в ШОС определены концептуальные направления деятельности, цели и задачи участия Беларуси в ШОС и механизмы их реализации на ближайшую и среднесрочную перспективы.
В Стратегии, которая касается БРИКС, также определены приоритетные направления взаимодействия Беларуси с государствами-членами и государствами - партнерами этого Объединения.
Обе стратегии рассчитаны на пять лет до 2030 года. Они могут быть продлены, обновлены и пересмотрены с учетом тех или иных актуальных тенденций.
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