В Беларуси утвержден указ о создании и регулировании криптобанков

В Беларуси создается криптобанк. Указ о его работе на финансовом рынке Беларуси 16 января подписал Президент. Это один из самых ожидаемых финтехсообществом документов. Он направлен на укрепление имиджа Беларуси как флагмана в сфере финансовых IT-технологий.

Для допуска на рынок криптобанк должен иметь статус резидента Парка высоких технологий и быть включен в реестр Национального банка. Криптобанк обязан соблюдать требования белорусского законодательства в отношении небанковских кредитно-финансовых организаций, а также выполнять решения Наблюдательного совета Парка высоких технологий.

Новый финансовый институт может совмещать в себе функции классического банка и криптобиржы с дополнительными функциями и возможностями.

Александр Егоров, первый зампредседателя правления Национального банка Беларуси:

"Во-первых, это единый баланс, то есть у нас не будет различия в рамках этого института между фиатными деньгами и криптоденьгами. Во-вторых, что немаловажно, в рамках этого указа предусматривается, что самозанятые граждане будут иметь возможность получать заработную плату в криптовалюте при условии, что они будут получать ее через криптобанк".

Александр Егоров, первый зампредседателя правления Национального банка Беларуси

Касаясь вопросов регулирования, Александр Егоров назвал очень важной новацией подчинение криптобанков надзору со стороны Национального банка. "Канонический подход к надзору будет обеспечивать безопасность хранения денег, как фиатных, так и крипты, и соблюдение показателей финансовой устойчивости", - пояснил он. По его словам, со стороны регулятора будут установлены строгие нормативы, чтобы у клиентов была уверенность в сохранности и доступности их средств.

Также, по ожиданиям первого зампредседателя правления Нацбанка, создание этого института придаст импульс притоку прямых иностранных инвестиций и общему развитию IT-сектора страны, что приведет к появлению новых рабочих мест и росту доходов населения. "Появятся новые направления работы, появятся высококвалифицированные специалисты. Поэтому в целом эффект от указа будет как с точки зрения развития рынка, так и с точки зрения влияния на всю экономику", - резюмировал он.

Александр Егоров также отметил, что документ готовился Национальным банком совместно с Парком высоких технологий при активном участии экспертного сообщества и Всеволода Янчевского, благодаря чему получился комплексным и учитывающим все аспекты как банковской, так и криптовалютной деятельности.

Двойное регулирование позволит криптобанку предлагать клиентам инновационные финансовые продукты, одновременно обладающие преимуществами как классических банковских операций, так и технологичностью, быстротой и удобством операций с цифровыми знаками (токенами).

