3.71 BYN
2.91 BYN
3.38 BYN
В Беларуси утвержден указ о создании и регулировании криптобанков
В Беларуси создается криптобанк. Указ о его работе на финансовом рынке Беларуси 16 января подписал Президент. Это один из самых ожидаемых финтехсообществом документов. Он направлен на укрепление имиджа Беларуси как флагмана в сфере финансовых IT-технологий.
Для допуска на рынок криптобанк должен иметь статус резидента Парка высоких технологий и быть включен в реестр Национального банка. Криптобанк обязан соблюдать требования белорусского законодательства в отношении небанковских кредитно-финансовых организаций, а также выполнять решения Наблюдательного совета Парка высоких технологий.
Новый финансовый институт может совмещать в себе функции классического банка и криптобиржы с дополнительными функциями и возможностями.
Александр Егоров, первый зампредседателя правления Национального банка Беларуси:
"Во-первых, это единый баланс, то есть у нас не будет различия в рамках этого института между фиатными деньгами и криптоденьгами. Во-вторых, что немаловажно, в рамках этого указа предусматривается, что самозанятые граждане будут иметь возможность получать заработную плату в криптовалюте при условии, что они будут получать ее через криптобанк".
Касаясь вопросов регулирования, Александр Егоров назвал очень важной новацией подчинение криптобанков надзору со стороны Национального банка. "Канонический подход к надзору будет обеспечивать безопасность хранения денег, как фиатных, так и крипты, и соблюдение показателей финансовой устойчивости", - пояснил он. По его словам, со стороны регулятора будут установлены строгие нормативы, чтобы у клиентов была уверенность в сохранности и доступности их средств.
Также, по ожиданиям первого зампредседателя правления Нацбанка, создание этого института придаст импульс притоку прямых иностранных инвестиций и общему развитию IT-сектора страны, что приведет к появлению новых рабочих мест и росту доходов населения. "Появятся новые направления работы, появятся высококвалифицированные специалисты. Поэтому в целом эффект от указа будет как с точки зрения развития рынка, так и с точки зрения влияния на всю экономику", - резюмировал он.
Александр Егоров также отметил, что документ готовился Национальным банком совместно с Парком высоких технологий при активном участии экспертного сообщества и Всеволода Янчевского, благодаря чему получился комплексным и учитывающим все аспекты как банковской, так и криптовалютной деятельности.
Двойное регулирование позволит криптобанку предлагать клиентам инновационные финансовые продукты, одновременно обладающие преимуществами как классических банковских операций, так и технологичностью, быстротой и удобством операций с цифровыми знаками (токенами).