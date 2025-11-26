В Бишкеке прошла двусторонняя встреча президентов Лукашенко и Путина

Началась большая командировка Президента на юг планеты. 26 ноября Александр Лукашенко с рабочим визитом прибыл в Кыргызстан для участия в саммите ОДКБ. 27 ноября лидеры подведут итоги работы объединения, рассмотрят проблемы международной и региональной безопасности.

В своем выступлении Александр Лукашенко выскажется по актуальным вопросам обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве, обозначит, что требует особого внимания партнеров. В Бишкеке уже прошла двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным.

После визита в Кыргызстан белорусский лидер посетит ряд стран дальнего зарубежья. География большой поездки главы государства охватывает Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Северную Африку. Там насыщенная программа, переговоры на высшем уровне и подписание международных документов.

В Бишкеке пройдет саммит лидеров ОДКБ

Жесткий дорожный траффик неизменно сопутствует большим политическим саммитам. Чтобы разгрузить город, в столице Кыргызстана ограничили на это время работу рынков и даже школьников на неделю постарались отправить на удаленку. Бишкек встречает высоких гостей и ВИП делегации, даже в аэропорт советуют выезжать намного заранее. Белорусский борт номер один приземлился в столице Кыргызстана после обеда.

Рабочий визит Президента Беларуси в Кыргызстан

Теплый прием с неизменным восточным радушием - Александра Лукашенко встречают цветами, традиционным блюдом баурсаками и даже песней в исполнении хора Кыргызского театра оперы и балета.

Переговоры Лукашенко и Путина в Бишкеке

Кстати, накануне в Кыргызстан уже прибыл Владимир Путин. Он совместил участие в саммите с официальным визитом. Президенты Беларуси и России решили провести двустороннюю встречу в формате "один на один".

Об этом лидеры договорились во время телефонного разговора. Они созваниваются и проводят встречи часто, как никто из мировых политиков.

"Во-первых, спасибо, что нашли время выполнить обещание. Мы договорились заранее с Вами, что в это время встретимся. Знаю, что у Вас нелегкие были дни. Все-таки официальный визит (Президента России в Кыргызстан - прим. ред.) - это всегда нагрузка приличная", - отметил белорусский лидер.

"Тем не менее, как Вы правильно сказали, всегда есть не просто о чем-то поговорить. Есть вопросы, которые надо обсудить и для дальнейшего принятия решения посоветоваться по некоторым вопросам. Хотя их меньше не становится, все серьезнее и серьезнее. Поэтому я готов к тому, чтобы обсудить вопросы, которые злободневные для России и Беларуси", - сказал Александр Лукашенко.

Владимир Путин, Президент России:

"Здесь мы среди друзей, поэтому нагрузки особой нет. Разговор шел о развитии отношений двухстороннего характера с Кыргызстаном. Конечно, у нас пока нет такого объема с Кыргызстаном торгово-экономических связей, но все-таки тоже на подъеме. А вот с Беларусью, несмотря на то что и в прежние годы мы достигли хорошего показателя, свыше 50 млрд долларов, если в долларовом эквиваленте считать у нас торговый оборот. Россия лидирует среди стран-инвесторов в белорусскую экономику. Но, повторюсь, здесь у нас динамика хорошая. Но и в целом в рамках Евразийского экономического союза у нас, по-моему, дела идут хорошо. Тенденции очень хорошие".

Продвижение на союзном треке

Минск и Москва многим на постсоветском пространстве показывают пример - чего можно достичь, если не рвать связи по живому. Динамика в торгово-экономической сфере радует. Работа по союзным программам идет нон-стоп. Беларусь всегда открыто говорит и о торговле без барьеров, и о равных подходах в энергетической сфере. Дискуссия по энергетике идет, судя по риторике, которая прозвучала сегодня, плодотворно, шанс договориться неплохой. Не уходит с повестки (и это понятно, учитывая ситуацию на западных границах) и обеспечение безопасности Союзного государства. Кроме того, "импульс Анкориджа", может быть, уже и не так чувствуется, но мирный план нужно обсуждать.

Путин отметил вклад Беларуси и Лукашенко в попытки урегулирования украинского конфликта

По словам Владимира Путина, здесь обоим лидерам "есть о чем поговорить". В частности, недавно во время телефонного разговора Александр Лукашенко проинформировал Президента России о текущих отношениях со странами-соседями.

"Я Вас с удовольствием проинформирую, что у нас происходит на направлении достижения приемлемых для нас результатов, искомых для нас результатов мирными средствами на украинском направлении. Я знаю, что Вы всегда в курсе, Вас всегда это беспокоит. И Вы тоже один из тех людей, который стремится к тому, чтобы этот конфликт был закончен", - сказал Президент России.

Владимир Путин отметил, что глава белорусского государства - один из тех людей, которые стремятся к тому, чтобы этот конфликт был закончен. "Мы помним о Вашем вкладе в урегулирование этого конфликта. Причем, напомню, буквально с первых дней все усилия, которые предпринимались Беларусью по этому направлению, имели хороший результат. И первые наши контакты по этому вопросу с киевским режимом проходили именно на белорусской земле, при Вашем непосредственном участии и поддержке", - обратил внимание российский лидер.

Лукашенко о готовности возобновить мирные переговоры на минской площадке

Глава белорусского государства подтвердил готовность возобновить мирные переговоры по Украине на минской площадке.

"Если у Вас будет желание вернуться в Минск снова (это к месту будет), Вы знаете, мы всегда готовы. Что касается Украины, нас часто упрекают… Вы знаете, мы ведем диалоги и с западниками, и с американцами. Когда они начинают про это говорить, я им задаю вопрос: "Вы что, не знали, что мы не просто родные люди (народы Беларуси и России - прим. ред.)? У нас юридически обоснованные действия, мы же союзники", - сказал Александр Лукашенко.

"Поэтому даже американцы, надо им отдать должное, никогда не поднимают этот вопрос. Один раз отрубили - все, это за большими скобками. И никаких разговоров здесь быть не должно. Я надеюсь, что все-таки все будет нормально, исходя из последних событий. Если американцы себя будут (уже публично скажу то, что я им сказал) аккуратно вести, понимая, что это непростой вопрос и требует непростых решений", - сказал глава государства.

Бишкек принимает саммит ОДКБ

Вместо 40 минут переговоры лидеров были 1 час 40 - это точно не максимальный тайминг для такой беседы, но впереди у глав государств была неформальная программа с коллегами по ОДКБ. Хотя долго ехать не пришлось - на территории госрезиденции "Ала-Арча" лидеры проживают по соседству (Александр Лукашенко, например, рядом с Эмомали Рахмоном).

Для Кыргызстана и президента страны Жапарова эта встреча имеет большое политическое значение. Уже в выходные пройдут парламентские выборы. Лидеры ОДКБ собираются на неформальный ужин. Он без прессы, но начинается колоритно. Встреча возле юрт…

Неформальное общение лидеров ОДКБ

Каждая юрта отражает особенности стран - участниц ОДКБ. Национальный характер чувствовался и в белорусской. Панно из войлока, сделанного вручную по традиционной кыргызской технологии, с элементами нашего орнамента.

Безопасность в Евразии

Не исключено, что обсуждать повестку ОДКБ начнут уже сегодня, 26 ноября. Слаженность действий в вопросах безопасности может принести большой эффект для всех участников. За строгими формулировками повестки вполне земные вещи - усиление защиты границ, новые, более мобильные Коллективные силы быстрого реагирования, расширение обмена разведданными, координация по антитеррору и многое другое по этой линии.

Иван Коновалов, военный эксперт, журналист (Россия):

"Главная задача ОДКБ - объединять те страны, которые раньше были единым пространством - раз. Во-вторых, для которых есть общие вызовы. Правда, надо отметить, что ОДКБ - организация большая, фланги у нее разные. Есть западный фланг, это Беларусь и Российская Федерация, здесь свои вызовы. Есть Центральная Азия. И страны, которые входят в ОДКБ, у них совершенно другая ситуация. Очень важно, что ОДКБ как организация воздействует на ситуацию и в Европе, и Азии. Этот евроазиатский характер организации очень важен".

Киберпротивостояние, борьба с экстремизмом и наркотрафиком

Несмотря на то что звучит критика в адрес ОДКБ, видим, например, как дистанцируется Армения - не выходит, но заморозила участие. Роль организации уникальна. Беларусь всегда в такие сложные моменты напоминает о важной объединительной миссии организации. Борьба с экстремизмом, противодействие наркотрафику, усиление кибербезопасности, совместная подготовка военных, реагирование на кризисы. Все эти усилия направлены на то, чтобы сделать регион безопаснее.

Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов (Россия):

"Беларусь играла, я уверен, и будет играть огромную роль в политико-военном урегулировании. Много минских соглашений по урегулированию ситуации, связанной с Украиной, происходило в Беларуси как нейтральной стране. Вооруженные силы Республики Беларусь - одни из мощнейших на постсоветском пространстве. Они синхронизированы по многим процессам, унифицированы по видам вооружений, тактическим приемам. Роль Республики Беларусь обусловлена очень сильным лидером республики Александром Григорьевичем Лукашенко. Он является одним из опытнейших президентов, который своим авторитетом разруливает очень серьезные проблемы".

Президент Беларуси примет участие в саммите лидеров ОДКБ