В интересах людей: указом Президента в Беларуси снизили административную нагрузку на граждан

Президент Беларуси подписал указ по вопросам осуществления административных процедур. Административной нагрузки станет меньше, многие процедуры оптимизированы и упрощены. Изменения внесены на комплексной основе и с учетом предложений общественности и широкого круга заинтересованных органов и организаций.

Совершенствование законодательства - процесс постоянный и сложный, разбираться в этом рядовому гражданину уж точно не хочется. Большая команда специалистов работает над тем, чтобы на каждое действие уходило как можно меньше времени и сил, а еще - документов. Указ Президента сокращает их количество по более чем 100 процедур. Например, по многим случаям теперь не нужно подтверждать оплату, данные будут подтягиваться из ЕРИП автоматически. Также автоматически будут взаимодействовать между собой госорганы и обмениваться нужной информацией без участия заявителя.

Евгений Коваленко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2fd387fa-44d4-47d4-9ab2-f006cd1f9efb/conversions/f866e25b-26a4-4ba6-9983-17c8cfe4e062-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2fd387fa-44d4-47d4-9ab2-f006cd1f9efb/conversions/f866e25b-26a4-4ba6-9983-17c8cfe4e062-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2fd387fa-44d4-47d4-9ab2-f006cd1f9efb/conversions/f866e25b-26a4-4ba6-9983-17c8cfe4e062-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2fd387fa-44d4-47d4-9ab2-f006cd1f9efb/conversions/f866e25b-26a4-4ba6-9983-17c8cfe4e062-xl-___webp_1920.webp 1920w

Евгений Коваленко, министр юстиции Беларуси:

"Можно привести несколько примеров. По административным процедурам, совершаемым по вопросам, связанным с недвижимым имуществом, например, процедуре перевода жилого помещения в нежилое или процедуре признания жилого помещения не соответствующим санитарным требованиям, уже не нужно будет подавать документы, подтверждающие право собственности на это жилое помещение. Соответствующая информация будет запрошена автоматически органами, которые совершают процедуру, из единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним".

Даже несколько примеров достаточно, чтобы понять, указ - для людей, чтобы решать текущие жизненные вопросы без лишней волокиты. Чтобы отправить ребенка оздоровиться за счет бюджета, родителям не нужно брать дополнительных справок.

Александр Цай news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54428964-a021-4ac0-ad71-04af89d4d664/conversions/f467bbba-0a95-4164-9e73-bfcd752b0dd3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54428964-a021-4ac0-ad71-04af89d4d664/conversions/f467bbba-0a95-4164-9e73-bfcd752b0dd3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54428964-a021-4ac0-ad71-04af89d4d664/conversions/f467bbba-0a95-4164-9e73-bfcd752b0dd3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54428964-a021-4ac0-ad71-04af89d4d664/conversions/f467bbba-0a95-4164-9e73-bfcd752b0dd3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Цай, замдиректора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению:

"Мы проработали порядок. В Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения напрямую будут предоставляться сведения. Также будут предоставляться сведения от санаторно-курортных и оздоровительных организаций, у которых прошли оздоровление дети, от воспитательных и спортивных оздоровительных лагерей. Эти все данные аккумулируются".

Если брать рейтинг самых востребованных процедур, в топе находится все, что связано с ЖКХ, строительством и правами на недвижимость. Многое можно сделать через "Одно окно", в стране функционирует 158 таких служб, чтобы быть ближе к заявителям. Но жалобы на оперативность все равно периодически бывают. Решение есть - перевод в цифру. Но как подчеркивал Президент, цифровизация не ради цифровизации. Технологии нужны там, где реально упрощают жизнь людям.

Евгений Коваленко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5068b9d9-0c5f-4d50-a879-ca5bba0da23d/conversions/f87eb6d8-8dfa-4452-be6a-3d924d372cc1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5068b9d9-0c5f-4d50-a879-ca5bba0da23d/conversions/f87eb6d8-8dfa-4452-be6a-3d924d372cc1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5068b9d9-0c5f-4d50-a879-ca5bba0da23d/conversions/f87eb6d8-8dfa-4452-be6a-3d924d372cc1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5068b9d9-0c5f-4d50-a879-ca5bba0da23d/conversions/f87eb6d8-8dfa-4452-be6a-3d924d372cc1-xl-___webp_1920.webp 1920w

"В рамках задачи, поставленной главой государства, будет дальше совершенствоваться деятельность служб "Одно окно", увеличиться количество административных процедур, совершаемых в рамках этих служб, будет наращиваться цифровое безбумажное взаимодействие между государственными органами, а также будет расширяться список административных процедур, которые граждане могут совершить в комфортном для них режиме, удаленно через электронные сервисы, в том числе "Е-Паслуга", - отметил министр юстиции Беларуси.