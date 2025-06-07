Грандиозное сооружение. В Минске открылся Национальный футбольный стадион

В Минске открылся Национальный футбольный стадион. Арена спроектирована и построена нашими партнерами из Китайской Народной Республики. Президент Беларуси сегодня приехал на церемонию открытия и посмотрел первый матч между молодежными сборными Беларуси и Китая.

Александр Лукашенко поблагодарил главу КНР Си Цзиньпина и китайских партнеров за еще один великолепный объект в Беларуси. Глава нашего государства надеется, что уровень игры белорусских клубов и сборных будет соответствовать созданным для них условиям. А они действительно первоклассные.

Как нельзя лучше придумать финал этой недели, когда на слуху постоянно белорусско-китайское сотрудничество. Открытие Национального футбольного стадиона. Наконец-то! Что к чему - сразу понятно с порога. На входе скульптура футболистов. На глобусе - Беларусь и Китай, две страны связывает лента. Проект реализовали благодаря личной договоренности Александра Лукашенко и Си Цзиньпина.

Больше "Динамо". Национальный стадион рассчитан на 33 тыс. зрителей

Это самый большой футбольный стадион в стране. Рассчитан на 33 тыс. человек. Да, больше "Динамо", который может вместить 22 с небольшим тыс. болельщиков. Новый Национальный находится на пересечении Партизанского проспекта и улицы Ванеева. Это район тракторного завода.

Как изменился район тракторного завода

Такая площадка здесь была очень нужна. Район оживился. Теперь это настоящий спортивный квартал. Рядом стадион "Трактор", его тоже не так давно отреставрировали, Президент приезжал на открытие. Преобразился и парк 50-летия Великого Октября.

Арену строили с 2019 года силами китайских подрядчиков. Впрочем за последнее время это далеко не единственный проект из белорусско-китайского сотрудничества. Оно постоянно на слуху. То новая модель китайских кроссоверов поступит в продажу, то новые резиденты в "Великом камне". На этой неделе в Барановичах начали собирать белорусско-китайские холодильники. Белорусский Президент совсем недавно открывал бассейн на Харьковской в Минске - это тоже технико-экономическая помощь из Китая. Теперь еще у нас есть Национальный футбольный стадион.

Такие подарки - гордость для Беларуси. Так говорит о подобных проектах Александр Лукашенко. И стадион, и бассейн еще были только на макете. Лидеры давали старт этим проектам вместе. Китайские партнеры слово сдержали.

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Лукашенко: С сильным Китаем будет сильной и Беларусь

Еще на старте своей политической карьеры Александр Лукашенко говорил, что за Китаем будущее. Нашему сотрудничеству уже более 30 лет. И оно достигло наивысшего в истории отношений уровня - всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Страны оказывают друг другу взаимную поддержку во всех вопросах. Многие проекты были реализованы благодаря личной дружбе лидеров.

15-й визит белорусского лидера в Китай

На этой неделе состоялся уже 15 визит белорусского Президента в Китай. И некоторых так триггерит, что Си Цзиньпин просто пригласил Александра Лукашенко "на чай" обсудить текущие вопросы в семейной обстановке - дома.

Си Цзиньпин и Лукашенко обсудили вопросы в домашней обстановке

На Востоке каждая деталь играет огромный смысл. Во-первых, такой прием без всякого протокола - это про максимальное доверие. Да, не все там любят афишировать, потому и большая часть переговоров белорусского лидера прошла без камер. Но это нюансы по сравнению с результатом.

Лукашенко и Си Цзиньпин подтвердили курс на укрепление дружбы и договорились интенсифицировать отношения

Президент Беларуси отметил, что очень ценит дружелюбие своего китайского коллеги: "Оно подчеркнуто тем, что Вы пригласили меня в свой дом (встреча состоялась в резиденции Си Цзиньпина - прим. ред.). Я Вам очень благодарен и, естественно, буду ждать Вас в своем доме".

Си Цзиньпин: Между Беларусью и Китаем крепнет традиционная дружба, укрепляется взаимодоверие

Председатель КНР во время встречи тепло приветствовал Президента Беларуси, подчеркнув давнюю личную дружбу.

"Хочу еще раз Вас поздравить с переизбранием Президентом Беларуси. Это в полной мере говорит о поддержке и доверии народа Беларуси в Ваш адрес. Уверен, что под Вашим руководством Ваша страна обязательно достигнет еще более ярких новых успехов в государственном строительстве", - сказал Си Цзиньпин.

Александр Лукашенко, Си Цзиньпин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/faf123ed-39c9-4189-8b23-51c36c1d6be0/conversions/83e32da0-d35f-4593-9710-d2a6ddc77624-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/faf123ed-39c9-4189-8b23-51c36c1d6be0/conversions/83e32da0-d35f-4593-9710-d2a6ddc77624-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/faf123ed-39c9-4189-8b23-51c36c1d6be0/conversions/83e32da0-d35f-4593-9710-d2a6ddc77624-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/faf123ed-39c9-4189-8b23-51c36c1d6be0/conversions/83e32da0-d35f-4593-9710-d2a6ddc77624-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сначала без шума, громких заявлений, а потом появляются такие проекты, как Биотехнологическая корпорация, производство авто, в Минске открываются бассейн и стадион.

Лукашенко приехал на открытие Национального футбольного стадиона

Президент приехал на торжественное открытие Национального футбольного стадиона. Сначала небольшой доклад от мэра Минска и министра спорта. Размер игрового поля 105 на 68 м (как того требует ФИФА при проведении матчей мирового уровня). Натуральное травяное покрытие и все для ухода за ним.

Доклад Президенту о строительстве Национального футбольного стадиона

Национальный футбольный стадион может получить высшую строительную награду Китая

"Площадь 12 гектар, 48 тыс. кв. м площадь здания. Это большое здание. Стадион построен в соответствии с требованиями международных футбольных организаций, ФИФА, УЕФА, соответствует тем критериям, - отметил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. - Сейчас уже начата процедура по получению всех аккредитаций. И уже сегодня матч будет в тестовом режиме, как один из двух матчей, которые будут в дальнейшем по аккредитации завершены. Поле 105 на 68 м с гибридным покрытием, натуральный газон прошит синтетическими нитями для того, чтобы полностью поддерживал все устройства. Полив, подогрев и подпочвенная аэрация, которая позволяет снизу давать необходимое. 33 145 посадочных мест. Кроме того, 4 раздевалки на 54 места, разминочные площадки 2, комнаты для тренеров, массажные кабинеты полностью в соответствии с международным стандартом".

Руководители проекта технико-экономической помощи Китая подали заявку на премию - высшую строительную награду КНР. Стадион полностью соответствует всем критериям. Команда провела в Беларуси более 4,5 г.. Говорят, им было комфортно здесь жить и работать. Открыты к дальнейшему сотрудничеству!

Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина и китайских партнеров за строительство футбольного стадиона

Глава государства отметил, что очень много раз проезжал по Партизанскому проспекту. Сегодня это красивый и уютный район Минска, но так было не всегда.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/669be15e-de00-4721-94ae-87d5c26566d3/conversions/3135c9d5-ea8a-4a02-b518-7b5c2ec10afc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/669be15e-de00-4721-94ae-87d5c26566d3/conversions/3135c9d5-ea8a-4a02-b518-7b5c2ec10afc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/669be15e-de00-4721-94ae-87d5c26566d3/conversions/3135c9d5-ea8a-4a02-b518-7b5c2ec10afc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/669be15e-de00-4721-94ae-87d5c26566d3/conversions/3135c9d5-ea8a-4a02-b518-7b5c2ec10afc-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Проезжая по этому проспекту, я всегда смотрел на этот огромный кусок нашего Минска, этого парка (50-летия Великого Октября - прим. ред.). А потом, будучи депутатом парламента, став Президентом, я не единожды бывал в этом парке в районе нашего стадиона "Трактор". И тогда зародилась шальная мысль построить здесь что-то солидное для этого района, где жили и, уверен, живут надежные, крепкие люди, трудяги. Да и для нашего города Минска. Облагородить, привести в порядок", - признался Александр Лукашенко.

Со временем глава государства решил, что здесь должен быть построен Национальный футбольный стадион. По словам Президента, он прислушался к белорусам, которые считали, что в стране якобы слишком много внимания уделяется хоккею, а футболу - недостаточно.

"Думал, надо же для своей "профессии" (а моя профессия - это не хоккей, а футбол, вы об этом знаете) построить национальный стадион. Когда-то же наша сборная наконец-то покажет класс игры и будет играть так, как следует! Было принято решение о строительстве здесь Национального стадиона. И однажды в Пекине, ведя переговоры со своим старым, но очень надежным другом - Председателем КНР Си Цзиньпином, я начал этот разговор. И он так по-китайски (китайцы - люди очень спокойные, взвешенные) в конце того, как я поделился мыслями, сказал: "Мы подумаем", - отметил белорусский лидер.

Во время очередного визита главы государства в Китай Си Цзиньпин неожиданно продемонстрировал ему два макета - бассейна международного уровня и футбольного стадиона. Председатель КНР тогда заявил, что строительство этих объектов будет подарком для белорусского народа.

"Я сразу не поверил, хорошо зная Китай, китайцев. Но потом подумал: китайцы просто так зря ничего не говорят. А тем более первое лицо. Вот с этого все началось", - заявил Александр Лукашенко.

Стадион был построен относительно быстро. Появился в белорусской столице и новый бассейн международного класса. "Полностью подарок китайского народа. Там нет белорусских денег", - заметил Президент.

"Мы официально открываем величайший "памятник". Я сказал на входе (возле стадиона установлена скульптурная композиция, изображающая футболистов Беларуси и Китая - прим. ред.), благодаря ему китайцы за свой счет построили этот стадион. Как сказал министр, таких мало в Европе", - отметил Александр Лукашенко.

Созданы все условия для первоклассной игры. Теперь ждем только побед!

Президент: Надеюсь, уровень игры наших клубов и сборных будет соответствовать созданным для них условиям

"Это грандиозное сооружение. Для нашей страны, для Беларуси, это величайшее событие. Великолепная арена, как и новый бассейн международного уровня, спроектированы и построены нашими друзьями из Китайской Народной Республики", - обратил внимание Президент.

Глава государства выразил благодарность Председателю КНР Си Цзиньпину, а также всем китайским партнерам за возведение этого объекта - самого большого и современного футбольного стадиона Беларуси, сочетающего национальные традиции и передовые инженерные решения. Особые слова признательности белорусский лидер адресовал китайским футболистам и болельщикам: "Мы сделаем все, чтобы вам в Беларуси понравилось!"

"Я убежден, этот стадион станет еще одним узнаваемым образом нашего города-героя Минска, символом крепкой белорусско-китайской дружбы", - подчеркнул Президент.

Национальный футбольный стадион соответствует самым высоким мировым стандартам. "Надеюсь, в недалеком будущем наряду с товарищескими играми, матчами национального чемпионата мы сможем принимать здесь официальные международные встречи и наслаждаться выступлением лучших футболистов мира", - добавил Александр Лукашенко.

К открытию стадиона минчане благоустроили прилегающий парк имени 50-летия Великого Октября и обновили инфраструктуру стадиона "Трактор". Таким образом, этот зеленый уголок столицы буквально за пятилетку превратился в современный спортивный квартал для любителей активного отдыха, заметил глава государства.

"Но это еще не конец. Мы должны вложить здесь немало труда для того, чтобы этот стадион утопал в зелени и цветах. Такая задача поставлена руководству города", - заявил Президент.

Национальный футбольный стадион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76affc99-887a-4dfd-ade4-3b32e459aba7/conversions/5a2a530f-ba39-4a27-906e-a7a99b73d177-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76affc99-887a-4dfd-ade4-3b32e459aba7/conversions/5a2a530f-ba39-4a27-906e-a7a99b73d177-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76affc99-887a-4dfd-ade4-3b32e459aba7/conversions/5a2a530f-ba39-4a27-906e-a7a99b73d177-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/76affc99-887a-4dfd-ade4-3b32e459aba7/conversions/5a2a530f-ba39-4a27-906e-a7a99b73d177-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Спорт справедливо считают послом мира. Футбол - самая популярная, массовая народная игра - стирает границы между странами, сближает разных людей, объединяет и тех, кто играет, и тех, кто болеет. Всех нас. Надеюсь, уровень игры наших клубов и особенно сборных будет соответствовать созданным для них условиям. Очень надеюсь, ребята, на вас. Вы молодые, будущее. Вам играть, вам отстаивать честь родной земли", - обратился глава государства к молодежной сборной.

Александр Лукашенко рассчитывает, что белорусские футболисты, получив такой подарок - Национальный футбольный стадион, наконец, начнут оправдывать ожидания болельщиков, они увидят с этих трибун яркие победы любимых команд.

Президент подчеркнул, что белорусы умеют играть в футбол. Он напомнил, что мужская сборная по пляжному футболу на недавнем чемпионате мира блестяще показала, как надо обыгрывать самых сильных соперников. Тогда белорусы уступили в финале бразильцам, едва не обыграв соперника.

"Поздравляю всех с открытием этого прекраснейшего сооружения, этого стадиона. Я желаю всем крепкого здоровья, упорства, терпения на пути к большим спортивным достижениям на благо нашей Родины", - сказал Президент.

Первый матч между молодежными сборными Беларуси и Китая

Символично, первый матч на этой арене состоялся между молодежными сборными Беларуси и Китая. Александр Лукашенко тоже был замечен на трибуне среди зрителей.