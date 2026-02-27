ВГС: по итогам подписано 7 документов и задан вектор новому этапу интеграции по всем направлениям

Минск и Москва продолжат укреплять контакты. Об этом накануне говорили на заседании Высшего госсовета Союзного государства. Конкретные проекты, которые будут чувствовать люди, - в связи, транспорте, промышленности, медицине. Экономика продолжает оставаться темой номер один. Александр Лукашенко и Владимир Путин провели несколько раундов переговоров в разных форматах. По итогам подписано 7 документов и задан вектор новому этапу интеграции по всем направлениям.

К Москве в конце этой недели было приковано максимальное информационное внимание. Белорусский лидер как председатель Высшего госсовета на переговорах обозначил наверняка понятный всем вектор развития Союзного государства на ближайшие 3 года и в целом. Минск и Москва займутся проектами от жизни, которые позволят и белорусам, и россиянам почувствовать на себе эффект такой интеграции.

В союзном строительстве идти "от жизни"

7 подписанных документов, среди которых завизировано решение о пригородном пассажирском сообщении. Смоленск свяжут прямым железнодорожным маршрутом с Оршей и Витебском. Важная деталь - пересадок не будет и сохраняются льготы. Говорили о новых скоростях развития союзного строительства и стремлении "идти от жизни", принимая ключевые решения на благо народов наших стран. Александр Лукашенко обозначил позицию Беларуси.

Технологический суверенитет, ставка на собственные ресурсы и компетенции

"Технологический суверенитет, ставка на собственные ресурсы и компетенции, приоритет союзного продукта и защита общего рынка Союзного государства - это те же самые рубежи безопасности. Не менее важные, чем военные и внешнеполитические", - уверен глава белорусского государства.

ВГС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0e7a252-e667-4d9b-bf28-040d50c1d1e3/conversions/f23666d1-70f2-4b93-9b5c-34193b978f1a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0e7a252-e667-4d9b-bf28-040d50c1d1e3/conversions/f23666d1-70f2-4b93-9b5c-34193b978f1a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0e7a252-e667-4d9b-bf28-040d50c1d1e3/conversions/f23666d1-70f2-4b93-9b5c-34193b978f1a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c0e7a252-e667-4d9b-bf28-040d50c1d1e3/conversions/f23666d1-70f2-4b93-9b5c-34193b978f1a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Лукашенко обратил внимание, что 2 апреля будет отмечаться 30-летие Договора об образовании сообщества Беларуси и России, который заложил фундамент развития союзного строительства. "За эти годы мы прошли огромный путь", - подчеркнул белорусский лидер.

Взаимный доступ к рынкам позволил нарастить объем товарооборота за прошедшие годы в 8 раз - с 6,5 млрд долларов в 1996 году до почти 55 млрд долларов в 2025-м.

"В двусторонней торговле уменьшилась энергетическая составляющая, выросли взаимные поставки продовольствия и потребительских товаров, опережающими темпами развивается торговля услугами (транспортными, строительными, информационными), - отметил глава белорусского государства. - Встречные инвестиции дают нашим экономикам импульсы для взаимосвязанного роста, а главное, создают новые рабочие места".

В истории двух стран Союзное государство по возрасту как раз приближается к хорошему осознанному рубежу. Когда действительно понятно, что если быть соседями в целом не выбирают, то быть хорошими соседями - это как раз про выбор решений каждый день.

30 лет союзного строительства

Президент России отметил, что заседание Высшего госсовета проходит в юбилейный для Союзного государства год: в апреле исполняется 30 лет со дня подписания договора об образовании сообщества двух стран. "За прошедшие десятилетия слаженными усилиями многого удалось добиться. Сформировано общее социально-экономическое, оборонное, миграционное, информационное, научно-образовательное и культурно-гуманитарное пространство", - подчеркнул Владимир Путин.

Владимир Путин, президент России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ab27995-3b70-42a6-8168-971dfe0a9792/conversions/b47b900d-ed37-4795-b769-d8764cc0d837-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ab27995-3b70-42a6-8168-971dfe0a9792/conversions/b47b900d-ed37-4795-b769-d8764cc0d837-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ab27995-3b70-42a6-8168-971dfe0a9792/conversions/b47b900d-ed37-4795-b769-d8764cc0d837-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9ab27995-3b70-42a6-8168-971dfe0a9792/conversions/b47b900d-ed37-4795-b769-d8764cc0d837-xl-___webp_1920.webp 1920w

Он обратил внимание, что гражданам России и Беларуси обеспечиваются равные права во всех сферах жизни, гарантирована свобода в выборе места жительства и трудоустройства, предоставлена возможность участия в выборах на местном уровне, равный и беспрепятственный доступ к государственным, социальным и медицинским услугам.

Равные права во всех сферах жизни

Белорусы, работающие в России, по численному показателю четвертые из всех народов бывшего Союза. Эти цифры постоянно обновляются, как и цифры студентов, уж тем более туристического потока. В 2024 году он просто бил рекорды, увеличившись больше чем на 50 %. Прирастал и в 2025-м, очевидно будет в 2026-м. То же самое происходит с общими проектами в разных отраслях экономики. Нужны унифицированные правила, об этом тоже говорили на ВГС.

Статус "Товар Союзного государства"

"В союзном строительстве мы идем "от жизни", приступая к более высокому уровню интеграции и созданию межгосударственных структур там, где это назрело", - отметил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b9072ba-7c76-4c8d-aeb5-e300f591e708/conversions/2aee8aaa-fc20-45b7-91b2-8b2ae305d01f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b9072ba-7c76-4c8d-aeb5-e300f591e708/conversions/2aee8aaa-fc20-45b7-91b2-8b2ae305d01f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b9072ba-7c76-4c8d-aeb5-e300f591e708/conversions/2aee8aaa-fc20-45b7-91b2-8b2ae305d01f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0b9072ba-7c76-4c8d-aeb5-e300f591e708/conversions/2aee8aaa-fc20-45b7-91b2-8b2ae305d01f-xl-___webp_1920.webp 1920w

В качестве примера таких структур Александр Лукашенко назвал Межгосцентр таможенного комитета, налоговый комитет, союзный гидромет. В повестке дня нынешнего ВГС - решение о создании Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, который должен обеспечить контроль за качеством продукции на общем рынке и содействовать устранению технических препятствий во взаимной торговле.

Кроме того, в нынешнем году юридическое оформление получил "товар Союзного государства".

По категориям под этот статус могут попасть товары, в стоимости которых будет не менее чем по 25 % белорусских и российских составляющих. Пока новый статус опробуют на станках, автобусах, грузовых автомобилях и микроэлектронике, а затем, если все пойдет хорошо, список расширят.

Директор российского центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда напомнил, что еще 20 лет назад белорусских магазинов в России было в разы меньше. Сейчас магазины с совершенно разной белорусской продукцией можно видеть в любом городе, даже в самом отдаленном. По его словам, представлена продовольственная продукция: мясо, колбаса, сосиски, а также косметика, даже автомобили. "БЕЛДЖИ есть на улицах российских городов", - отметил он.

Минск и Москва: работа на уровне регионов

Работа на уровне регионов Минском воспринимается очень серьезно. Не просто так понедельник во Дворце Независимости уже обрел неформальное название "губернаторский". Главы российских регионов приезжают часто. Общаются с главой государства и дальше едут по конкретным предприятиям смотреть, договариваться об общих проектах. Во время ВГС успели договориться о ближайшем визите губернатора Московской области. Андрея Воробьева в Минск пригласил глава Администрации Дмитрий Крутой и от имени Президента.

ВГС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fcf129d-ba87-4329-86e0-1525729cbfa4/conversions/eeb3bdcf-6fea-4f2a-86ed-16e49ac4feb3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fcf129d-ba87-4329-86e0-1525729cbfa4/conversions/eeb3bdcf-6fea-4f2a-86ed-16e49ac4feb3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fcf129d-ba87-4329-86e0-1525729cbfa4/conversions/eeb3bdcf-6fea-4f2a-86ed-16e49ac4feb3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3fcf129d-ba87-4329-86e0-1525729cbfa4/conversions/eeb3bdcf-6fea-4f2a-86ed-16e49ac4feb3-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Наши мероприятия в рамках регионов - это очень важно. Сегодня уже китайцы нам предложили: "По принципу как вы работаете с Россией, давайте будем работать регион с регионами". Иран где-то полгода тому назад - также хотят такого сотрудничества", - рассказал Александр Лукашенко.

"На земле виднее, что нужно людям. Поэтому то, что когда-то подтолкнули мы этот процесс и парламентарии этим занимаются, особенно сенаторы, я им за это благодарен. И я очень надеюсь, что российское правительство будет предано нашему союзному строительству, мы будем выполнять все поручения, наши договоренности и решения, которые мы принимаем на совместных мероприятиях", - резюмировал глава белорусского государства.

Дальность сотрудничества Минска

Москва, понятно, как и Санкт-Петербург с точки зрения экономики всегда интересны. Но Минск хорошо сотрудничает и с автономными республиками России, и совсем удаленными регионами: Иркутск и дальше от центра до Чукотки.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания, гендиректор Национальной библиотеки Беларуси:

"Одно дело, когда у нас есть трансграничное сотрудничество ближайших областей, совершенно другое дело, например, сотрудничество с Приморским краем. Обязательно необходимо учитывать эту специфику и за этим будущее. И, кстати говоря, когда у нас были даже непростые времена в интеграции, например, конец 90-х годов, фактически именно региональное сотрудничество тогда послужило локомотивом этого развития".

Большие проекты Союзного государства

Что касается больших проектов, Минск сейчас необходим Москве в компетенциях по микроэлектронике. Есть и соглашения по голубому топливу, но важнее - энергия будущего. За счет АЭС, напомним, Беларусь полностью отказалась от импорта электроэнергии, а это десятки миллионов долларов в год. И несмотря на то что за последние 5 лет электропотребление выросло примерно на 6 млрд кВт⋅ч, сегодня полностью покрыть это за свой счет для Беларуси не проблема.

Александр Шпаковский, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Россия на сегодняшний день является оператором отечественной программы мирного атома. Построена Белорусская атомная электростанция. Проект оценивается белорусской и российской стороной как успешный. До 40 % суверенной энергогенерации на сегодняшний день производит Белорусская атомная электростанция. Поэтому в прошлом году на совещании у Президента и при согласии российской компании "Росатом", обладающей уникальными технологиями, было решено возвести в перспективе и третий энергоблок Белорусской атомной электростанции. Ожидаем практического результата во второй половине 30-х годов".

Планы союза