"Время Первого": гарантии безопасности и интеграция, инспекция АПК без показухи, награды офицерам

Глядя на то, что сейчас происходит в мире, в голове только и крутятся слова нашего Президента - "мы как никогда близки к третьей мировой войне". Начало года выдалось "впечатляющим". Похищение президента Венесуэлы, контроль за нефтью в этой стране, энергетическая блокада Кубы, теперь США и Израиль атакуют Иран. В ответ Тегеран наносит удары по военным базам на Ближнем Востоке. Впрочем, как тонко заметили в инфополе, "мир в огне, а Лукашенко инспектирует коровники. Боже, храни такого Президента".

Действительно, лучше работать, чем воевать. Но в то же время порох держим сухим. Сильнейшими сдерживающими аргументами для горячих голов стали ядерное оружие и комплекс "Орешник", которые разместили на территории Беларуси. На заседании Высшего госсовета в Москве Александр Лукашенко и Владимир Путин напомнят миру о готовности обеспечивать военную безопасность Союзного государства всеми силами и средствами. Лидеры Беларуси и России в том числе почти час общались лично без камер. Предсказуемо, это породило очередную порцию "теорий заговора". Так и хочется сказать, очнитесь, не там врагов ищете. Как всегда "Время Первого" покажет больше.

Шок, недоумение и никакой ясности, что может быть дальше. США и Израиль бомбят Иран. Ответные удары получает Ближний Восток, где находятся военные объекты. В странах, где сейчас рвутся бомбы, плачут и гибнут дети, многие отдали бы все за такую бесценную вещь, как мир. Шутники про "диктатуру" переобулись. Им уже только и подавай такого, как Лукашенко.

"У нас хорошие отношения. Их лидер - человек, к которому я испытываю большое уважение. С Беларусью у нас очень хорошие отношения, мне очень нравится этот лидер", - сказал Дональд Трамп на встрече с журналистами 27 февраля.

Действительно, лучше инспектировать коровники, чем воевать. Лукашенко вернулся из Кремля и на следующий день "президентская текучка" - ворох документов и докладов. В числе "отчитывающихся" поздно вечером оказался и глава Минской области. Рассказывал о позитивных примерах по сохранности поголовья скота, про "Нестановичи-Агро". Президент за это сразу зацепился и бросил фразу - "заеду, посмотрю". Оказалось, сразу утром в субботу.

"А дорогу эту вы когда чистили, обочины и т. д.? Ну, только честно: вы ночью делали?" - задал вопрос Президент и получил утвердительный ответ.

У нашего Президента полнейшее отторжение нарочитой показухи. Понятно, за ночь все не вылижешь. И даже то, что для директора и руководства района норма, для Лукашенко - повод ткнуть пальцем на недоделки.

Президент показал на грязь на крыше пятилетней или трехлетней давности и на разбитую плитку у ограды. "Вот эта плитка бы не отваливалась. Завтра все разрушится", - предрек он.

И если эти недоделки легко поправимы, то с падежом скота так назад не отмотаешь. В ОАО "Нестановичи-Агро" телята живут в профилактории. Это образец для всей страны, как строить быстро, дешево, из деревянных конструкций. И строгий порядок, как выхаживать и содержать телят. Главный зоотехник здесь малиец Шака Кейта. Раз почти 40 лет живет и работает в Беларуси, то уже давно свой. Коллеги зовут просто Федоровичем. Его Александр Лукашенко награждал на прошлых "Дожинках". Подарочные часы Федорович не снимает.

"У нас желающих приехать из Азии, Африки много, но мы очень тщательно их подбираем. И даже из Украины мы приглашаем людей, или кто хочет у нас остаться, семейных - мать, отец, детки. Это уже надежно, они никогда проблем нам создавать не будут", - отметил Президент.

"Ты только не считай себя иностранцем, где надо и потребуй с кого-то. Ты знаешь, как требовать", - сказал белорусский лидер, обращаясь к Шаку Кейту.

Эта зима с 20-градусными морозами стала суровым испытанием для животных. В пластиковых боксах телята просто замерзали. А с ними нужно очень бережно: никаких сквозняков, теплая подстилка, в первые часы жизни поить молозивом. Только жесткое соблюдение технологий и дисциплины. С этим пока хромает даже у так называемых лучших из лучших.

На улице, где в специальных просторных групповых домиках в загородках содержатся телята, Александр Лукашенко в буквальном смысле слова взялся за вилы и разгреб верхний слой соломы. Как оказалось, он лежал буквально поверх льда и снега. "Драть их надо как сидорову козу. Снег нельзя было убрать?" - эмоционально заметил глава государства.

"Постелить на лед, на снег солому и запустить туда малышей - это не технология, а преступление, - подчеркнул Александр Лукашенко.

Высший госсовет Союзного государства

На неделе состоялась еще одна обсуждаемая командировка нашего Президента. В Кремле прошел Высший госсовет Союзного государства.

Здесь же сразу состоится и двусторонняя встреча. Взглядами лидеры покажут, ждут, пока зал покинет пресса.

Но кое-что мы все-таки подсмотрели. Путин говорил, Лукашенко пил чай, слушал и улыбался. Настроение сохранится и после на подходе к залу, где состоится заседание Высшего госсовета.

Переговоры, за которыми как всегда следил весь мир. Главная тема хоть и экономика Союзного государства, но оба президента целенаправленно напомнят, что ресурсов обеспечить безопасность у нас достаточно.

Александр Лукашенко подчеркнул, что геополитический расклад объективно ставит перед странами задачу быть готовыми совместно реагировать на любые вызовы.

Президент упомянул о начале практической реализации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, в декабре заступил на боевое дежурство в Беларуси ракетный комплекс "Орешник".

"Убежден, что вместе с белорусскими друзьями мы будем и далее делать все необходимое, чтобы военная безопасность Союзного государства была обеспечена всеми имеющимися у наших стран силами и средствами", - подчеркнул Президент России Владимир Путин.

После заседания лидеры и члены правительства подпишут документы. Пресса, которую позвали запечатлеть этот момент, сама не верила своему счастью. Маршрут пролегал через одну из анфилад, где лидеров и делегации ждал рабочий обед. Контентмейкеры камерой и в меню залезли.

23 февраля в Беларуси отпраздновали День защитников Отечества и Вооруженных Сил

23 февраля в Беларуси отпраздновали День защитников Отечества и Вооруженных Сил. Президент поздравлял военных, людей, на чьих погонах и держится суверенитет и безопасность.

Александр Калишко, старший прапорщик в/ч 5526 внутренних войск МВД Беларуси:

"Случайных людей в нашем коллективе нет. Все преданные Родине, стране".

Ордена за службу Родине, медали за отвагу, за отличие в воинской службе, очередные звания. Повод хоть и праздничный, но обстановка не дает расслабиться. Что ни день, то новая порция одиозных заявлений. Британия проводит учения, чтобы отправить своих военных в Украину.

Александр Вольфович, Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Очередное сумасшествие некоторых западных политиков. Великобритания, наверное, в числе лидеров, кто баламутит всю мировую повестку и думает не о мире, к сожалению, а о войне. Министр обороны Беларуси сказал, что в Америке есть министр войны, но оно само за себя говорит. Вроде мирная повестка Соединенных Штатов, выступают за мирные переговоры, а есть Министерство войны. Ну и намерения. Все происходит везде. И Венесуэла, и Иран, и другие уголки мира, где, к сожалению, такие политики будоражат мир, по их вине, по их замыслам или исходя из их замыслов, вспыхивают все новые и новые конфликты. Новые конфликты - гибель людей, разрушенные города, тысячи и тысячи беженцев, которые бегут в поисках новой жизни. Вот к чему это все приводит".

Ближайшие соседи тоже подкидывают. Польша вышла из Оттавской конвенции и пообещала "в случае угрозы" заминировать границу с Беларусью в течение 48 часов.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Противника нельзя недооценивать. Мы внимательно смотрим за их действиями, понимаем, что во всем, что ярко афишируется в средствах массовой информации, всегда имеется скрытый подтекст. Где-то есть какие-то планы, еще что-то. Мы должны быть готовы ко всему. Поэтому наша реакция спокойная, но настороженная, внимательная, как требует Президент. Никакой самоуспокоенности, расслабленности. Ведем разведку, оцениваем, смотрим, реагируем, планируем свои действия. Но от нас угрозы никакой для них нет".

Президент пообещал: государство тыл военным обеспечит. Квартирный вопрос закроют в течение двух лет. Но и люди в погонах должны понимать всю возложенную на них ответственность. В самое ближайшее время все сдадут экзамен на профпригодность.

