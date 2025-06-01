"Время Первого" - топовые темы недели

В нашей стране созданы все условия, чтобы шансы на высшее образование были равными для каждого ребенка.

Эти вопросы наш Президент держит на личном контроле. Александр Лукашенко серьезно погружен в детали нынешней вступительной кампании. Сделано немало, чтобы система поступления в вузы и колледжи была максимально прозрачной, понятной и, главное, справедливой! Команда проекта "Время Первого" подготовила много интересного: образование, арендное жилье, игорный бизнес и картошка.