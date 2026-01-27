Всепогодное партнерство: Лукашенко заявил о курсе на углубление стратегического сотрудничества с КНР

Пекин для Минска - важнейшая точка опоры. Так заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития сотрудничества с КНР.

Это очередной из глобальных разговоров, посвященных отношениям с ключевыми международными партнерами страны. В конце 2025 года власти подробно обсудили Африку, теперь время подвести итоги пятилетки взаимодействия с Китаем. Отношения между странами установлены как всепогодное стратегическое партнерство. Это высший, элитарный уровень двустороннего сотрудничества, применяемый в дипломатии КНР.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Для нас Китай - надежнейший союзник по всем вопросам. Китай никуда не торопится, это традиционно, мы к этому привыкли. Многому у китайцев сегодня учимся. В условиях тектонических геополитических изменений Пекин для Минска - важнейшая точка опоры, и не только для Минска. Особый статус белорусско-китайского взаимодействия признают и учитывают все - от россиян, американцев до стран Африки. У наших людей уже другое представление о Китае, чем это было 5 лет тому назад. К примеру, "БЕЛДЖИ" практически в каждом белорусском дворе, неплохая машина получилась. Минск украсили спортивные объекты мирового класса, это подарок настоящих друзей. Учить китайский язык и вообще учиться в КНР становится нормальным для нашей продвинутой молодежи. Расширение авиасообщения (Хайнань, Шанхай, Урумчи) быстро восстановит туристические потоки. Кстати, это одно из обещаний правительства, что здесь мы существенно продвинемся с 2 почти до 5 % валового внутреннего продукта, так что решение о выстраивании с Китаем стратегических отношений самого высокого уровня пересмотру не подлежит. Наоборот мы будем инвестировать ресурсы, время, внимание в укрепление нашего сотрудничества, для этого есть все резервы".

Президент Беларуси, вспоминая свои первые визиты в Китай, отметил, что в тот период страна была еще не такой, как сегодня. По его словам, тогда главным и абсолютным приоритетом для китайской стороны при обсуждении любого сотрудничества были технологии.

В качестве примера он привел строительство сервисного центра для техники БЕЛАЗ, на котором ему довелось побывать. Говоря о современных отношениях, глава государства подчеркнул, что и сегодня основной целью визитов в Китай для белорусской стороны в первую очередь остается доступ к передовым технологиям.

Факт С 2020 года Китай является вторым торговым партнером Беларуси после России. Совместный экспорт на этот рынок в 2025 году составил 1 млрд 700 млн долларов.

"Уверен, мы можем больше. Рычаги для этого известны: собственная товаропроводящая сеть со складами и логистикой, прямые поставки, в том числе в торговые сети и конечному потребителю, через электронную торговлю, совместные производства на их территории и у нас конкретно под китайского покупателя. Наконец работа с китайскими регионами, которая пока откровенно буксует. Предупреждаю, задачи в новую директиву нужно прописывать не только в штуках и килограммах. Это программный, стратегический документ. В нем необходимо ставить генеральные цели. Например, нарастить долю Китая в совокупном экспорте Беларуси. В идеале - до двузначных величин. Вот это будет качественное изменение. А конкретные цифры в разрезе организаций и товаров - ответственность правительства и вице-премьера", - подчеркнул белорусский лидер.

В индустриальном парке "Великий камень" сегодня зарегистрированы десятки китайских компаний. Новое руководство парка и правительство должны помочь скорейшему запуску и выходу на плановую мощность всех заявленных проектов. И в целом стоит переформатировать инвестиционное направление в сотрудничестве с КНР.

"Требуется переформатировать инвестиционное направление. Китайские вложения за рубеж ставят рекорды, особенно в страны "Пояса и пути". Наше правительство тоже рапортует о росте (за 9 месяцев 2025 года по отношению к аналогичному периоду 2024 года более чем в 2,5 раза до 443 млн долларов). Но в директиву (о развитии отношений с Китаем - прим. ред.) закладывались существенно более напряженные показатели (не менее полумиллиарда долларов, причем ежегодно, и не менее 150 млн долларов прямых инвестиций в каждую область и город Минск), - сказал Президент. - Когда видишь цифры прямых китайских инвестиций по областям (Витебская - 1 млн долларов, Гродненская - 100 тыс. долларов за пятилетку), сразу ясно, кто как работает, но не по Китаю, а в принципе".

Президент подчеркивает, что нужно определиться с магистральными направлениями работы. Обсудить ключевые проекты, которые продвигались в последнее время, в том числе в ходе визитов на высшем уровне в Китай в 2025 году.

Ведется подготовка проекта новой директивы о развитии отношений с КНР, этот документ должен быть максимально конкретным. Об этом рассказал журналистам первый заместитель премьер-министра Николай Снопков по итогам совещания.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

"Принцип работы с Китаем уже стандартный, Президентом четко обозначен. Это стратегическое направление нашего сотрудничества навсегда. То, что касается директивы, мы исходим из того, что это документ внутренний. Безусловно, он основывается на том, что это стратегия сотрудничества навсегда, но время конкретных дел и для Китая тоже. Т.е. требование руководителя страны: директива должна быть максимально конкретная, максимально оцифрованная, с ответственными руководителями за исполнение тех результатов, планов, которые будут погружены в директиву, более того, с контролингом не через 5 лет, а ежегодно".