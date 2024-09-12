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Второе интервью Президента Беларуси на полях БРИКС - для Ольги Скабеевой и программы "60 минут"

Второе интервью Президента Беларуси на полях БРИКС - для Ольги Скабеевой и программы "60 минут"

Второе за день интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани - для ВГТРК - журналистке Ольге Скабеевой для программы "60 минут", сообщает БЕЛТА.

Первое интервью сразу по прибытии на площадку форума Президент дал журналисту Би-би-си Стивену Розенбергу.

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