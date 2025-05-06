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Вымпелы "За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны" вручены шести городам Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил вымпелы "За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны" шести городам - Кобрину, Речице, Слониму, Сенно, Славгороду и Смолевичам. Церемония состоялась 6 мая во время торжественного собрания, посвященного 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Глава государства вручил вымпелы шести городам Беларуси, которые являются примером подвига и всенародного сопротивления, проявленных в годы Великой Отечественной войны.
Президент отметил, что вручение таких символов стало еще одной доброй традицией современной Беларуси. Таким образом в обществе поддерживается память не только о тех подвигах, которые широко известны, как, например, Брестская крепость, сражавшиеся Минск, Могилев, Смоленск, битвы под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге. Но и память о той роли, которую сыграли небольшие города. "Они воевали и вносили немалую лепту в эту Победу. Более полумиллиона в движении сопротивления (как мы их называем, партизанских отрядах) сражались в Беларуси, - сказал Александр Лукашенко. - Мы чтили, чтим и будем чтить великий подвиг нашего народа, чтобы никогда больше на нашей земле это не случилось. Ну а если, не дай бог, (случится. - Прим. ред.), мы все встанем, как они, Брестской крепостью на пути любого агрессора".