Вымпелы "За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай вайны" вручены шести городам Беларуси

Президент отметил, что вручение таких символов стало еще одной доброй традицией современной Беларуси. Таким образом в обществе поддерживается память не только о тех подвигах, которые широко известны, как, например, Брестская крепость, сражавшиеся Минск, Могилев, Смоленск, битвы под Москвой и Сталинградом, на Курской дуге. Но и память о той роли, которую сыграли небольшие города. "Они воевали и вносили немалую лепту в эту Победу. Более полумиллиона в движении сопротивления (как мы их называем, партизанских отрядах) сражались в Беларуси, - сказал Александр Лукашенко. - Мы чтили, чтим и будем чтить великий подвиг нашего народа, чтобы никогда больше на нашей земле это не случилось. Ну а если, не дай бог, (случится. - Прим. ред.), мы все встанем, как они, Брестской крепостью на пути любого агрессора".