14-летняя минчанка после угроз мошенников отдала им 90 тыс. рублей
Запугали школьницу и выманили 90 тыс. рублей: на линию 102 поступило сообщение, жертвой мошенников стала 14-летняя девочка.
Чтобы спасти семью от тюрьмы и обвинения в терроризме, девочка собрала все родительские сбережения и передала аферистам. А началось все с общения в мессенджере с неким парнем, который попросил отправить геолокацию.
Александр Масловский, замначальника Первомайского РУВД г. Минска:
"Подростку поступило видео от неизвестного в камуфляже и маске, который угрожал, что по ее координатам прилетят военные дроны, а саму девочку обвинят в пособничестве терроризму. Испугавшись, она заблокировала собеседника, однако на связь вышел лжеследователь, который угрожал посадить ее мать в тюрьму. Чтобы спасти семью, потерпевшая согласилась взять 90 тыс. рублей родительских сбережений и передать "для декларирования".
Следователями возбуждено уголовное дело, устанавливаются участники преступной схемы. И здесь важно напомнить, в подобной ситуации детям следует обращаться за помощью. Даже если от незнакомцев поступают угрозы и требования держать все в тайне.