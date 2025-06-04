18 человек погибли при ударах израильской армии по школе в Газе

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По меньшей мере 18 человек, в том числе дети, погибли в результате израильской воздушной атаки на школу, укрывающую перемещенных лиц в городе Хан-Юнис на юге Газы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.

По словам жителей анклава, воздушные налеты и обстрелы усилились в некоторых частях города после того, как были сброшены листовки, инструктирующие людей уйти и направиться на запад. В листовках говорится, что израильские силы будут атаковать бойцов ХАМАС в этом районе.

Подобная тактика предупреждений уже неоднократно применялась ранее, однако, по данным ООН и гуманитарных организаций, в большинстве случаев жители не имеют безопасного пути для эвакуации, а обещанные "безопасные зоны" нередко также подвергаются обстрелам.