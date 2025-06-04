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18 человек погибли при ударах израильской армии по школе в Газе
По меньшей мере 18 человек, в том числе дети, погибли в результате израильской воздушной атаки на школу, укрывающую перемещенных лиц в городе Хан-Юнис на юге Газы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на катарский телеканал Al Jazeera.
По словам жителей анклава, воздушные налеты и обстрелы усилились в некоторых частях города после того, как были сброшены листовки, инструктирующие людей уйти и направиться на запад. В листовках говорится, что израильские силы будут атаковать бойцов ХАМАС в этом районе.
Подобная тактика предупреждений уже неоднократно применялась ранее, однако, по данным ООН и гуманитарных организаций, в большинстве случаев жители не имеют безопасного пути для эвакуации, а обещанные "безопасные зоны" нередко также подвергаются обстрелам.
31 мая ХАМАС передало свой ответ на предложение спецпосланника президента США Стива Уиткоффа: движение "готово освободить 10 живых израильских заложников и передать тела 18 погибших в обмен на выход из тюрем Израиля согласованного числа палестинских заключенных". Однако ХАМАС требует "прекратить огонь в Газе на постоянной основе, вывести из анклава израильские войска и обеспечить ввоз туда гуманитарной помощи". Данный ответ сам Уиткофф и руководство Израиля расценили как фактический отказ от предложения.