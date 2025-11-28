3.72 BYN
2 кг марихуаны изъяли у жителя Жлобина
Автор:Редакция news.by
2 кг готовой к употреблению марихуаны изъяли у жителя Жлобина. Это результат совместной работы гомельских таможенников и оперативников наркоконтроля.
Как рассказали в таможенном комитете, 39-летний фигурант собирал дикорастущий канабис в окрестностях райцентра, затем высушивал. По версии задержанного, для собственного потребления. Мужчине выдвинули обвинение по наркостатье за изготовление и хранение наркотика, ему грозит до 5 лет заключения.
"Пакеты, свертки, банки с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета, а также кусты каннабиса были обнаружены при осмотре гаража 39-летнего мужчины. Жлобинский межрайонный отдел ГКСЭ подтвердил, что направленное на экспертизу вещество - опасное наркотическое средство".