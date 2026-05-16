6 человек пострадали при взрыве на АЗС в Пятигорске

6 человек пострадали в результате мощного взрыва на заправке в Пятигорске. Столб огня поднялся на десятки метров.

При разгрузке детонировал газовоз. Начался пожар. По информации местных властей, угрозы близлежащим зданиям нет.

Площадь пожара на АЗС в Пятигорске составляет около тысячи квадратных метров. В тушении задействованы 8 единиц пожарной техники и более 50 человек. Объявлен повышенный ранг пожара.