Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

6 человек пострадали при взрыве на АЗС в Пятигорске

6 человек пострадали в результате мощного взрыва на заправке в Пятигорске. Столб огня поднялся на десятки метров.

При разгрузке детонировал газовоз. Начался пожар. По информации местных властей, угрозы близлежащим зданиям нет.

Изображение

Площадь пожара на АЗС в Пятигорске составляет около тысячи квадратных метров. В тушении задействованы 8 единиц пожарной техники и более 50 человек. Объявлен повышенный ранг пожара.

Предварительной причиной ЧП называют нарушение техники безопасности.

Разделы:

ПроисшествияЧПРоссия

Теги:

взрывпожарыинцидент