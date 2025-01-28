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85-летний брестчанин сбил пешехода и скрылся с места ДТП

85-летний брестчанин сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Бресте 85-летний водитель автомобиля сбил на нерегулируемом переходе женщину и скрылся с места ДТП. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

По предварительным сведениям, 85-летний брестчанин за рулем автомобиля Honda, поворачивая направо на перекрестке улиц Маяковского и Комсомольская, сбил женщину 1974 года рождения. Пешеход пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу. Женщину доставили в больницу для оценки состояния здоровья.

Водитель с места происшествия скрылся. Во время оперативно-разыскных мероприятий его задержали сотрудники ГАИ.

Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

аварияДТПБрест