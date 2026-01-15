3.71 BYN
2.91 BYN
3.40 BYN
9 человек пострадали от взрыва в центре МВД России в Сыктывкаре
Автор:Редакция news.by
9 человек пострадали от взрыва в центре профподготовки МВД России в Сыктывкаре, восемь из них госпитализированы, четверо - в крайне тяжелом состоянии.
По информации местных властей, ЧП стало результатом детонации в здании светошумовой гранаты. После этого произошло возгорание крыши. 200 человек были эвакуированы.
К месту взрыва прибыло 10 бригад скорой помощи. Возбуждено уголовное дело.