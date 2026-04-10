Автомобиль горел в центре Минска

Утром 10 апреля в центре Минска произошло ЧП. Работники МЧС ликвидировали загорание автомобиля на улице Немига.

На момент прибытия подразделений легковушка была охвачена огнем. Водителя, который пытался потушить пламя самостоятельно, осмотрели медики, он не пострадал.