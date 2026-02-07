Автомобиль сбил школьника на пешеходном переходе в Минске

По предварительной информации, вечером 6 февраля водитель автомобиля Volkswagen на ул. Якубовского не предоставил преимущество 11-летнему мальчику, пересекавшему дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В итоге транспорт сбил ребенка. Школьника доставили в больницу для обследования. На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска.

ГАИ напоминает водителям, что при приближении к пешеходному переходу они обязаны снизить скорость движения, вплоть до остановки, чтобы уступить дорогу пешеходам. Также пешеходам следует помнить, что в зимнее время из-за погодных условий тормозной путь транспорта удлиняется, пересекать проезжую часть по зебре следует только в случае, когда все машины остановились.