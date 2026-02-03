Барановичские правоохранители за взятки задержали двух должностных лиц предприятий

Фигурантов (одному 33 года, другому 55 лет) задержали в момент передачи взяток. Это результат совместной разработки милиции и прокуратуры. За взяточничество возбуждено уголовное дело.

"Данные граждане на протяжении длительного времени вступали в сговор с представителем частной организации, осуществляющей снабжение инженерными системами государственные предприятия, после чего получали от него денежные средства в качестве взяток за решение вопроса о регулярных заявках и своевременной оплате поставляемых материалов. Фигуранты использовали изощренные методы конспирации, однако они не помогли. В общей сложности должностные лица получили незаконные вознаграждения на сумму свыше 1400 рублей".