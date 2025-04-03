Белорус незаконно хранил редкое бельгийское ружье и французский пистолет

Редкое бельгийское ружье и французский пистолет незаконно хранил житель Краснопольского района.

Во время осмотра жилища стражи порядка обнаружили оружие, патроны и порох. Владелец арсенала - охотник, но вместе с гладкоствольным охотничьим ружьем, на которое он имеет разрешение, фигурант также хранил незарегистрированное ружье и пистолет.

Арсенал изъяли и направили на экспертизу. По итогам проверки оружие огнестрельное охотничье, пригодно для стрельбы из правого ствола. А пистолет является ручным нарезным производства Франции ХХ века. Но из-за коррозии использовать его невозможно.