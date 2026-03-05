БЭП выявил хищение средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого дома

Возвести объект взялся директор компании-подрядчика, однако за несколько месяцев работы так и не начались. У правоохранителей возникли вопросы к такой бизнес-модели.

"Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями Могилевщины выявили факт хищения крупной суммы бюджетных средств директором одной из частных строительных организаций областного центра. Установлено, что он, являясь подрядчиком, получил аванс на строительство многоквартирного жилого дома в одном из районов области, однако на протяжении нескольких месяцев возведение объекта так и не начал. Более 65 тыс. рублей, выделенных ему в рамках государственной программы на строительство арендного жилья, потратил на личные нужды. За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы".