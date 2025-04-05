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Более 260 тыс. рублей - предприниматель проиграл в онлайн-казино деньги, принадлежащие клиентам
Предприниматель из Минска, планируя отыграться в онлайн-казино, проиграл более 260 тыс. рублей, принадлежащих клиентам. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.
В районные управления внутренних дел города поступило несколько заявлений от жителей белорусской столицы, которые проинформировали о мошеннических действиях со стороны 37-летнего минчанина. Потерпевшие рассказали, что обращались к предпринимателю за получением услуг по пригону автомобилей из-за границы. Тот обещал доставить автомобили в Минск в оговоренные сроки, но, когда время подходило к концу, придумывал разные отговорки.
Оперативники столичной милиции задержали мужчину. Он признался, что с 2024 года страдает лудоманией, поэтому полученные от клиентов наличные осознанно тратил на ставки, даже не намереваясь исполнять договорных обязательств. Общая сумма ущерба превысила 260 тыс. рублей.
На данный момент устанавливается причастность бизнесмена к аналогичным преступлениям, совершенным на территории страны. Возбужден ряд уголовных дел по фактам мошенничества, совершенного в крупном размере.