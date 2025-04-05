Более 260 тыс. рублей - предприниматель проиграл в онлайн-казино деньги, принадлежащие клиентам

Предприниматель из Минска, планируя отыграться в онлайн-казино, проиграл более 260 тыс. рублей, принадлежащих клиентам. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

В районные управления внутренних дел города поступило несколько заявлений от жителей белорусской столицы, которые проинформировали о мошеннических действиях со стороны 37-летнего минчанина. Потерпевшие рассказали, что обращались к предпринимателю за получением услуг по пригону автомобилей из-за границы. Тот обещал доставить автомобили в Минск в оговоренные сроки, но, когда время подходило к концу, придумывал разные отговорки.

Оперативники столичной милиции задержали мужчину. Он признался, что с 2024 года страдает лудоманией, поэтому полученные от клиентов наличные осознанно тратил на ставки, даже не намереваясь исполнять договорных обязательств. Общая сумма ущерба превысила 260 тыс. рублей.