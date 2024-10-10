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Брачный аферист обещал жениться, а по итогу выманил деньги
Брачный аферист обещал жениться, а по итогу выманил деньги. Следствие устанавливает пострадавших.
История "любви" двух одиноких людей началась с банальной переписки на сайте знакомств. В тот момент 45-летняя минчанка полагала, что встретила свою судьбу. Он красивый, галантный, к тому же бывший военный. Но, как оказалось позже, страдает от неизлечимой болезни. Взволнованная женщина заплатила за лечение несуществующей болезни более 47 тыс. рублей.
Обратная сторона "любви" оказалась жестокой. Вместо семейного благополучия минчанка получила долги и разбитое сердце.
Обманутая минчанка, сложив все за и против, решила обратиться за помощью в правоохранительные органы. Брачный аферист задержан. Фигурант не отрицал, что рассказывал подруге о возможной болезни, но дальше тема в переписке не развивалась.
Другие детали его насыщенной биографии, по его словам, можно расценивать как правду. О том, что на протяжении нескольких месяцев потерпевшая перечисляла ему деньги, он якобы не догадывался. Житель столицы считал, что такие большие суммы - это начисление заработной платы.
Что интересно: жертвы брачного афериста создали чат в мессенджере, где делились друг с другом грустным опытом. Объединившись по интересам, девушки пытались вывести афериста на чистую воду, однако тот не реагировал на коллективное порицание, а просто искал новых жертв.
И уже сейчас следствие ищет новых жертв афериста. Он, кстати, находится под стражей.
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