Брестчанина вывезли в лес за долг в 150 рублей и заставили копать себе яму

В Бресте задержаны двое вымогателей. Они за долг вывезли потерпевшего в лес и заставили копать себе яму. Об инциденте рассказали в СК.

На минувшей неделе двое мужчин приехали к брестчанину за деньгами - долги надо возвращать вовремя, решили мужчины. По этой причине они избили должника, посадили в машину и вывезли в лес, где заставили жертву копать себе яму. Пострадавший смог каким-то образом вырваться и сбежать. О нападении он сообщил в милицию.