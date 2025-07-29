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Брестчанина вывезли в лес за долг в 150 рублей и заставили копать себе яму
Автор:Редакция news.by
В Бресте задержаны двое вымогателей. Они за долг вывезли потерпевшего в лес и заставили копать себе яму. Об инциденте рассказали в СК.
На минувшей неделе двое мужчин приехали к брестчанину за деньгами - долги надо возвращать вовремя, решили мужчины. По этой причине они избили должника, посадили в машину и вывезли в лес, где заставили жертву копать себе яму. Пострадавший смог каким-то образом вырваться и сбежать. О нападении он сообщил в милицию.
Подозреваемых тут же задержали. Долг, за который они пошли на преступление, составил 150 рублей. Помимо возврата этой суммы вымогатели требовали дополнительно 3 тыс. рублей сверху. Видимо, моральной компенсации.