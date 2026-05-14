Брестские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения медизделий на 1 млн долларов
Брестские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения из Нидерландов на территорию ЕАЭС товаров на сумму свыше 1 млн долларов. Видимо, таким образом перевозчик хотел сэкономить на таможенных платежах порядка 30 тыс. условных единиц.
Спрятанную партию медицинских изделий обнаружили при досмотре фуры MAN в пункте пропуска "Козловичи". На весогабаритном контроле сотрудники таможни установили, что в полуприцепе находится лишний груз.
Екатерина Олеферчик, главный инспектор сектора по связям с общественностью Брестской таможни:
"Фактический вес перемещаемого товара составил порядка 5,5 тонн, что более чем на 2 тонны превышало вес, который был заявлен в документах. Такое превышение составили намеренно неучтенные более 68 тыс. единиц различных медицинских изделий. Брестской таможней в отношении польского перевозчика начат административный процесс по ст. 15.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30 % от стоимости предмета административного правонарушения".