Бывший бизнесмен из Минска задержан за попытку ввезти в Беларусь свыше 5 кг наркотиков

Свыше 5 кг наркотиков изъяли у бизнесмена из Минска. Товар находился на территории Московской области и еще не успел попасть в Беларусь.

Известно, что раньше 37-летний минчанин был владельцем фирмы, но когда она обанкротилась, решил стать наркодилером. Мужчина фасовал запрещенные вещества в машине, чтобы скрыть свое дело от семьи.

Кирилл Беркозов, начальник УНиПТЛ ГУВД Минска:

"При нем и в тайниках-закладках обнаружено 0,5 кг мефедрона, психотропное вещество МДМА и 150 марок ЛСД. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий во взаимодействии с коллегами из России на территории Московской области изъято свыше 2,5 кг мефедрона, 3 кг марихуаны и 0,5 кг кокаина. Все это минчанин должен был перевезти в нашу страну для реализации".

Кирилл Беркозов, начальник УНиПТЛ ГУВД Минска