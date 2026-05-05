3.77 BYN
2.83 BYN
3.32 BYN
Число погибших при взрыве на заводе фейерверков в Китае увеличилось до 26
Автор:Редакция news.by
До 26 возросло число погибших при взрыве на заводе по производству фейерверков в Китае. Раненых 61. Инцидент произошел в Люяне.
На место происшествия были направлены около 500 спасателей, ведется расследование причин взрыва.
Председатель КНР призвал приложить все усилия для поиска людей, которые до сих пор числятся пропавшими без вести, а также для спасения пострадавших, подчеркнув, что виновные должны быть привлечены к ответственности.