Число погибших при взрыве на заводе фейерверков в Китае увеличилось до 26

До 26 возросло число погибших при взрыве на заводе по производству фейерверков в Китае. Раненых 61. Инцидент произошел в Люяне.

Председатель КНР призвал приложить все усилия для поиска людей, которые до сих пор числятся пропавшими без вести, а также для спасения пострадавших, подчеркнув, что виновные должны быть привлечены к ответственности.