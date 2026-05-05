Число погибших при взрыве на заводе фейерверков в Китае увеличилось до 26

До 26 возросло число погибших при взрыве на заводе по производству фейерверков в Китае. Раненых 61. Инцидент произошел в Люяне.

На место происшествия были направлены около 500 спасателей, ведется расследование причин взрыва.

Председатель КНР призвал приложить все усилия для поиска людей, которые до сих пор числятся пропавшими без вести, а также для спасения пострадавших, подчеркнув, что виновные должны быть привлечены к ответственности.

