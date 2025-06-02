Число пострадавших из-за подрыва моста в Брянской области возросло до 104

Число пострадавших в результате ЧП с мостом в Брянской области возросло до 104 человек. В Минздраве России сообщили: на стационарном лечении в больницах находятся 64 человека, состояние 7 пострадавших тяжелое.

В ночь на 1 июня пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения моста, который был подорван. Погибли 7 человек. Возбуждено уголовное дело.