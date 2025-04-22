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Число пострадавших при взрыве в Иране возросло до 700 человек

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Фото IRNA

Число пострадавших при взрыве в морском порту Шахид-Раджаи на юге Ирана увеличилось до 700 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Ранее сообщалось о 516 пострадавших. Также известно как минимум о пяти погибших.

По предварительной информации, взрыв произошел на складе опасных грузов и химикатов, передает ТАСС. На месте происшествия возник пожар, также произошло обрушение одного из портовых зданий. Точные причины инцидента устанавливаются.

жертвывзрывИран