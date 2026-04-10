Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Число пострадавших при взрыве во Владикавказе выросло до 14 человек

Стали известны подробности трагедии во Владикавказе. Сообщается о двух погибших. Сотрудники МЧС России извлекли тела из-под завалов.

По сообщениям главы Северной Осетии, при взрыве в складском помещении ранения получили 14 человек, среди них ребенок. Состояние 3 пострадавших крайне тяжелое. Тушение пожара и разбор завалов продолжается.

Следственный комитет проводит мероприятия по факту инцидента. По предварительным сведениям, в помещении хранилась пиротехника.

Разделы:

ПроисшествияЧПРоссия

Теги:

взрывинцидентВладикавказ