Число пострадавших при взрыве во Владикавказе выросло до 14 человек
Автор:Редакция news.by
Стали известны подробности трагедии во Владикавказе. Сообщается о двух погибших. Сотрудники МЧС России извлекли тела из-под завалов.
По сообщениям главы Северной Осетии, при взрыве в складском помещении ранения получили 14 человек, среди них ребенок. Состояние 3 пострадавших крайне тяжелое. Тушение пожара и разбор завалов продолжается.
Следственный комитет проводит мероприятия по факту инцидента. По предварительным сведениям, в помещении хранилась пиротехника.